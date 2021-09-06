Бородина выложила пикантное фото, но не выдержала сравнения с Бузовой, жёстко унизив её в Instagram
Похоже, отношения между звёздными ведущими оставляют желать лучшего.
Фото © Instagram / buzova86
Ксения Бородина поделилась в "Инстаграме" жарким снимком, где позировала в обтягивающем платье с большим разрезом и эффектным декольте. 38-летняя ведущая "Дома-2" недавно развелась с мужем, и поклонники с радостью отметили, что расставание пошло брюнетке на пользу. Однако нашлись и те, кто не впечатлился образом звезды. Одна из пользовательниц сравнила Бородину с Ольгой Бузовой, призвав "не катиться до уровня" певицы.
Фото © Telegram / "Немалахов"
Ксения не оставила без внимания нелестный комментарий, в свою очередь обрушившись на Бузову. Она резко высказалась, назвав стиль бывшей коллеги безвкусицей и противопоставив себя ей.
Но не все поддержали жёсткий выпад ведущей. Пользователи обвинили Ксению в пиаре на имени Ольги и заявили, что певица одевается подобным образом для сцены.
О как Бородина ответила! Вы шутите — "типа где я, а где Бузова". Вы, видимо, никак не можете существовать, не упомянув Ольгу. Ксения, вы же успешная и счастливая. Если это так, не надо выезжать за счёт Бузовой
Фото © Instagram / borodylia, VK / Ольга Бузова
Бузова так для сцены одевается, а вот Бородина для чего?
Девочка потихоньку уходит в отрыв
Ксения и Ольга вместе вели шоу "Дом-2", однако певица покинула обновлённый проект. После чего коллеги раскрыли, как некрасиво Бузова поступила, заявив о своём уходе в последний момент.
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