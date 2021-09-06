Бородина выложила пикантное фото, но не выдержала сравнения с Бузовой, жёстко унизив её в Instagram

Ксения Бородина поделилась в "Инстаграме" жарким снимком, где позировала в обтягивающем платье с большим разрезом и эффектным декольте. 38-летняя ведущая "Дома-2" недавно развелась с мужем, и поклонники с радостью отметили, что расставание пошло брюнетке на пользу. Однако нашлись и те, кто не впечатлился образом звезды. Одна из пользовательниц сравнила Бородину с Ольгой Бузовой, призвав "не катиться до уровня" певицы.

Фото © Telegram / "Немалахов"

Ксения не оставила без внимания нелестный комментарий, в свою очередь обрушившись на Бузову. Она резко высказалась, назвав стиль бывшей коллеги безвкусицей и противопоставив себя ей.

Фото © Instagram / borodylia, buzova86

Но не все поддержали жёсткий выпад ведущей. Пользователи обвинили Ксению в пиаре на имени Ольги и заявили, что певица одевается подобным образом для сцены.

О как Бородина ответила! Вы шутите — "типа где я, а где Бузова". Вы, видимо, никак не можете существовать, не упомянув Ольгу. Ксения, вы же успешная и счастливая. Если это так, не надо выезжать за счёт Бузовой r_m_iron

Фото © Instagram / borodylia, VK / Ольга Бузова

Бузова так для сцены одевается, а вот Бородина для чего? Gazmila18

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