Победительница "Холостяка" не выдержала и показала голую грудь после слухов о новом романе Тимати

После того как в соцсетях заговорили о том, что Тимати нашёл себе новую возлюбленную, проявили активность его бывшие. Так, модель Алёна Шишкова оставила комментарии на странице девушки, а победительница "Холостяка" Катя Сафарова пошла ещё дальше и поделилась в "Инстаграме" откровенным фото.

Фото © Instagram / kat_safarova

На снимке модель предстала с обнажённой грудью, которую прикрыла рукой. Екатерина бросила в камеру дерзкий взгляд и приняла позу, при которой разница между талией и бёдрами стала ещё эффектнее.

Фото © Instagram / kat_safarova

Пользователи неоднозначно восприняли откровенный кадр Кати и не могли не связать его со слухами о романе рэпера. По мнению одних, модель расстроена, что их отношения с Тимати не сложились, и хочет привлечь его внимание. А те, кто полюбил Катю за время просмотра "Холостяка", отмечали, что музыкант её недостоин.

Фото © Instagram / kat_safarova

Когда Тимати гуляет с другой, придётся так) dzhetpisbayeva

Он ей и не нужен... Пусть гуляет со своей шваброй, для него Катя слишком хороша

olga.badarau

Тимати и Саша Дони. Фото © Instagram / sashadony, Telegram / "Светские хроники"

Ты лучше 🔥, чем новая пассия Тимати... ЗАПОМНИ🔥🔥🔥

s_tatarchuk

Это не украшает тебя, Катя! ТЫ УЖЕ от злости не знаешь, какие фото выставлять! zheniavarchuk