Победительница "Холостяка" не выдержала и показала голую грудь после слухов о новом романе Тимати
В комментариях девушка заявила, что эти события никак не связаны, однако пользователи считают по-другому.
После того как в соцсетях заговорили о том, что Тимати нашёл себе новую возлюбленную, проявили активность его бывшие. Так, модель Алёна Шишкова оставила комментарии на странице девушки, а победительница "Холостяка" Катя Сафарова пошла ещё дальше и поделилась в "Инстаграме" откровенным фото.
На снимке модель предстала с обнажённой грудью, которую прикрыла рукой. Екатерина бросила в камеру дерзкий взгляд и приняла позу, при которой разница между талией и бёдрами стала ещё эффектнее.
Пользователи неоднозначно восприняли откровенный кадр Кати и не могли не связать его со слухами о романе рэпера. По мнению одних, модель расстроена, что их отношения с Тимати не сложились, и хочет привлечь его внимание. А те, кто полюбил Катю за время просмотра "Холостяка", отмечали, что музыкант её недостоин.
Когда Тимати гуляет с другой, придётся так)
Он ей и не нужен... Пусть гуляет со своей шваброй, для него Катя слишком хороша
Тимати и Саша Дони. Фото © Instagram / sashadony, Telegram / "Светские хроники"
Ты лучше 🔥, чем новая пассия Тимати... ЗАПОМНИ🔥🔥🔥
Это не украшает тебя, Катя! ТЫ УЖЕ от злости не знаешь, какие фото выставлять!
Пользователи вычислили, что сейчас Тимати встречается с моделью из Киева Сашей Дони — длинноногой блондинкой, любящей откровенные фото и хвастающейся отличной растяжкой. Они вместе наслаждаются временем в Греции, однако не спешат комментировать слухи. При этом некоторые паблики отмечают, что пару может связывать контракт и их отношения не больше чем пиар.
Фото © Instagram / timatiofficial