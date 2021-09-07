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Опубликовано 7 сентября 2021, 12:35
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Победительница "Холостяка" не выдержала и показала голую грудь после слухов о новом романе Тимати

В комментариях девушка заявила, что эти события никак не связаны, однако пользователи считают по-другому.

После того как в соцсетях заговорили о том, что Тимати нашёл себе новую возлюбленную, проявили активность его бывшие. Так, модель Алёна Шишкова оставила комментарии на странице девушки, а победительница "Холостяка" Катя Сафарова пошла ещё дальше и поделилась в "Инстаграме" откровенным фото.

Фото © Instagram / kat_safarova

Фото © Instagram / kat_safarova

На снимке модель предстала с обнажённой грудью, которую прикрыла рукой. Екатерина бросила в камеру дерзкий взгляд и приняла позу, при которой разница между талией и бёдрами стала ещё эффектнее.

Фото © Instagram / kat_safarova

Фото © Instagram / kat_safarova

Пользователи неоднозначно восприняли откровенный кадр Кати и не могли не связать его со слухами о романе рэпера. По мнению одних, модель расстроена, что их отношения с Тимати не сложились, и хочет привлечь его внимание. А те, кто полюбил Катю за время просмотра "Холостяка", отмечали, что музыкант её недостоин.

Фото © Instagram / kat_safarova

Фото © Instagram / kat_safarova

Когда Тимати гуляет с другой, придётся так)

dzhetpisbayeva

Он ей и не нужен... Пусть гуляет со своей шваброй, для него Катя слишком хороша


olga.badarau

Тимати и Саша Дони. Фото © Instagram / sashadony, Telegram / "Светские хроники"

Тимати и Саша Дони. Фото © Instagram / sashadony, Telegram / "Светские хроники"

Ты лучше 🔥, чем новая пассия Тимати... ЗАПОМНИ🔥🔥🔥


s_tatarchuk

Это не украшает тебя, Катя! ТЫ УЖЕ от злости не знаешь, какие фото выставлять!

zheniavarchuk

Пользователи вычислили, что сейчас Тимати встречается с моделью из Киева Сашей Дони — длинноногой блондинкой, любящей откровенные фото и хвастающейся отличной растяжкой. Они вместе наслаждаются временем в Греции, однако не спешат комментировать слухи. При этом некоторые паблики отмечают, что пару может связывать контракт и их отношения не больше чем пиар.

Появилось фото новой девушки Тимати до преображения, и сложно поверить, что это один человек
Появилось фото новой девушки Тимати до преображения, и сложно поверить, что это один человек
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Фото © Instagram / timatiofficial

Алина Гостева
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