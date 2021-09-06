Появилось фото новой девушки Тимати до преображения, и сложно поверить, что это один человек
Сейчас это светловолосая красавица с длинными ногами и кукольным лицом, однако она не всегда была такой.
Фото © Instagram / sashadony, timatiofficial
В инстаграме Тимати стали появляться фото с девушкой, лицо которой он старательно скрывает. Однако фанаты провели расследование и выяснили, что его новая спутница — модель из Киева Саша Дони. Поклонники сразу решили, что у пары роман, а теперь в Сети нашли кадр, на котором избранница рэпера предстала не такой, как у себя в соцсетях.
Фото © Telegram / YOBAJUR
Сейчас Саша — эффектная блондинка с пышными губами и точёным носом. Но на коллаже слева можно видеть, что раньше девушка предпочитала тёмный цвет волос, а черты её лица ещё не настолько соответствовали канонам инста-красоты. Кроме того, в Сети заподозрили, что роскошные локоны модели всего лишь парик.
Не избежала длинноногая красотка и сравнения с бывшей возлюбленной Тимати Алёной Шишковой — хрупкой светловолосой моделью, внешность которой тоже идеально подходит под стандарты соцсетей. В одном из пабликов Сашу назвали "Шишковой с "Алиэкспресса", после чего Алёна записала сториз с подписью "Алиэкспресс".
Видео © Telegram / YOBAJUR
Этим бывшая возлюбленная рэпера не ограничилась. Алёна оставила комментарий с огненным эмодзи под фото в инстаграме Саши, которая ранее заявляла, что её рост 180 см. "Ого, сама Алёна прокомментировала. Зачем? Вы не выше всего этого?" — отреагировала одна из пользовательниц. "Куда выше? У Саши 180 👏", — парировала с иронией Шишкова. Впрочем, остальные подписчики тоже решили, что экс-избранница Тимати никак не может его забыть, поэтому следит за всеми его девушками.
Почему ты ставишь лайки каждой девушке Тимона???
Слева — Саша Дони, справа — Алёна Шишкова. Фото © Instagram / missalena.92, sashadony
Алёна, уже 7 лет прошло, успокойся) воспитывай дочь! Хватит бегать за Тимуром) сначала за Настей следила, потом за Сашей) Настя уже не та красотка) а вот Саша реально шикарная) она одна подходит Тимуру
Шишкова контролирует всё, 😂😂😂😂😂 как низко. Вроде и статус есть, и популярность. А толку?
Среди бывших возлюбленных Тимати помимо Алёны Шишковой — певица Алекса и модель Анастасия Решетова. Также на шоу "Холостяк" рэпер сделал выбор в пользу Екатерины Сафаровой, с которой общался некоторое время.
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