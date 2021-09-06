Ивлеева рассказала обо всех недостатках и неудачах Элджея, которые она не замечала в браке
О прекращении отношений звёздная парочка рассказала совсем недавно, хотя разлад в семье начался ещё весной.
30-летняя блогерша Настя Ивлеева дала интервью Ксении Собчак, в котором журналистка подняла несколько животрепещущих вопросов. И разумеется, она не смогла пройти мимо расставания звезды с рэпером Элджеем. Настя призналась, что всё закончить пара решила ещё весной, однако не знала, как рассказать об этом фанатам — хотелось сделать красивый жест.
Блогерша призналась, что основной причиной развода стала разница интересов и желаний. Легкая на подъём Настя постоянно куда-то стремится и несётся на съёмки через полмира. Элджей же по-другому устроен — он живёт в более медленном темпе, что немало мешало совместному быту пары.
Лёха — замедленный. У него по-другому творчество выстраивается. У музыкантов другая динамика жизни. Когда ты встречаешься с человеком на короткий период, нет возможности разобрать детали, кто куда стремится, кто более медленный. Когда "Решка" закончилась, я бегала здесь, в России. И контраст в отношениях чувствовался. У Лёхи другой темпоритм
При этом блогерша отметила, что никаких проблем в финансовом плане пара не испытывала и информация о том, что Настя бросила Элджея из-за его низкого заработка или долгов, — просто слухи. "И подарки, и путешествия — всё было замечательно. И машины себе покупали, и подарки делали, и дом вместе купили", — заявила девушка. Хоть рэпер, в отличие от неё, и не потратил 16 млн на день рождения, он ни в чём себе не отказывал и приносил солидный доход в дом, несмотря на официальную выписку о том, что его компания закончила прошлый год с долгом в 750 тыс. рублей.
Фото © Instagram / _agentgirl_ и sayonaraboy
На вопрос Собчак, считает ли Настя Элджея глупым, девушка немало возмутилась и затеяла спор. Такой вопрос вызвала её вскользь обронённая фраза, что рэперу легче было бы рассказать об их разрыве в журнальной статье, а не в видеоинтервью, где нужно говорить.
Он всегда был разносторонним чуваком, и мне было с ним интересно. Что значит — в твоём понимании быть умным? Конечно, Толстого мы с ним не цитировали... Он умный на фоне своего жизненного опыта, как и я. Я себя тоже умной не могу назвать, если говорить об этом в таком ключе, как ты имеешь в виду. У него тоже есть ощущения и интуиция. Он нормальный, классный, образованный чувак
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