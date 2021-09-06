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Виктория Бекхэм устроила фанатам праздник, показав, как муж оголил в бассейне самую важную часть

Несмотря на то что знаменитый футболист завершил карьеру, он держит себя в прекрасной форме, что и удалось увидеть благодаря его жене.

6 сентября, 11:02

Фото © Instagram / davidbeckham

Инстаграм 47-летней певицы и дизайнера Виктории Бекхэм полон счастливых семейных снимков и результатов её работы над новой коллекцией. Но иногда там встречаются и более пикантные кадры. Например, в этот раз звезде удалось застать своего мужа-спортсмена врасплох.

Фото © Instagram / victoriabeckham

Фото © Instagram / victoriabeckham

46-летний футболист Дэвид Бекхэм проводил выходной день в бассейне, наслаждаясь уходящим теплом. Он работал над ровным загаром, приспустив плавки и оголив ягодицы. Именно этот момент и запечатлела Виктория, сразу выложив его в соцсеть. "Можете не благодарить!" — пошутила она под снимком, где в комментариях собрались поражённые подписчики.

Фото © Instagram / davidbeckham

Фото © Instagram / davidbeckham

Сегодня полнолуние, как я посмотрю...

Журналист Дерек Бласберг

Это самый щедрый поступок, который я когда-либо видела

Писательница Доун Портер

Вот это я понимаю — хорошие выходные. Спасибо, что поделилась фото, дорогая!

Фитнес-тренер Сесилия Харрис

Фото © Instagram / davidbeckham

Фото © Instagram / davidbeckham

Дэвид и Виктория вместе уже 22 года, но менее тёплыми и игривыми их отношения так и не стали. В браке у пары родилось четверо детей, вместе с которыми знаменитости сейчас живут на родине, в Лондоне. Виктория больше не поёт, выйдя из состава группы Spice Girls, посвящая всё время разработке собственного дизайна одежды и благотворительности. А Дэвид, хоть и завершил легендарную карьеру в 2013 году, поддерживает спортивную форму и является одним из владельцев ФК "Интер Майами".

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Оксана Самойлова высмеяла Джигана, показав на фото, кто в их семье вырос быстрее всех за три года

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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