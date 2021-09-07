Астрологи назвали пары по знакам зодиака, чей брак обречён на провал при любых обстоятельствах
Этим парам всё равно не суждено быть вместе, а впереди ждут развод и лишние нервы.
Далеко не все противоположности притягиваются. Вопреки поговорке есть пять сочетаний знаков зодиака, которым никак не суждено быть вместе. Астрологи говорят, что, несмотря на всю страсть, эти типажи настолько разные, что о счастливой семейной жизни можно не мечтать.
Овен и Лев
Между этими знаками могут зародиться романтические отношения, но продлятся они до первого скандала. Горячие и темпераментные Овны во время ссоры не станут держать язык за зубами и могут наговорить кучу гадостей. Львы, наоборот, скандалить не любят, но и терпеть не станут. Если партнёр тыкает их носом в недостатки или грубит, Львы просто разворачиваются и уходят.
Телец и Водолей
Семейную жизнь этих знаков может разрушить быт. Консервативные и ответственные Тельцы не поймут Водолеев, которые умеют менять свои планы за секунды. Водолеям же такое занудство очень быстро может наскучить — и прости-прощай.
Близнецы и Скорпион
Казалось бы, Близнецы могут найти общий язык с кем угодно, но только не со Скорпионами. Скорпионы будут постоянно пытаться втянуть партнёра в конфликты и скандалы — ну просто жить не могут без выяснения отношений. В ответ Близнецы станут высмеивать излишнюю эмоциональность второй половины, а вот этого не стерпит уже Скорпион, пишет Пятый канал.
Рак и Стрелец
Эти знаки просто сами говорят за себя. Энергичный и в чём-то безбашенный Стрелец будет хотеть приключений, чем постоянно станет изводить семью. Ведь, в отличие от Стрельцов, Раки — тихие, домашние и немного неповоротливые. Для них на первом месте семья и романтика. Так что непоседливый нрав партнёра в конце концов доведёт одного из супругов.
Рыбы и Весы
С этими знаками всё наоборот. Весы — спокойные и уравновешенные люди и не хотят никого тащить в эмоциональном плане. Им самим подавай эмоционального партнёра. Рыбы же импульсивностью и страстью похвастаться не могут. Они такие же спокойные, так что в итоге этим знакам либо наскучит друг с другом, либо они будут чувствовать себя одинокими и ненужными.
WOW-news
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