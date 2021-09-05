НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Девушки этих четырёх знаков зодиака считаются даже среди астрологов самыми сексуальными

Причём обладать модельной внешностью совсем не обязательно.

5 сентября, 09:00

Фото © Britanica

Наверняка каждый хоть раз встречал девушек, от которых мужчины не могут отвести глаз и бегают за ними толпами. Причём на субъективный взгляд может показаться, что в них нет ничего особенного. Но, возможно, они принадлежат к этим четырём знакам зодиака, которые астрологи называют самыми сексуальными.

Близнецы

Фото © Zodiak.ru

Фото © Zodiak.ru

Девушки этого знака зодиака сорвали настоящий джекпот, считают астрологи. Они, как правило, обладают и яркой внешностью, и игривым характером. Именно за такие игры многие мужчины тают от Близнецов. Девушки-Близнецы могут позволить сводить себя на свидание, проводить домой и даже некоторые ласки, а потом внезапно потерять к мужчине интерес. Ну или сделать вид, что он потерян. Именно такие кошки-мышки заставляют ухажёров сделать всё, чтобы добиться расположения.

Стрелец

Фото © Zodiak.ru

Фото © Zodiak.ru

Девушки-Стрельцы обладают просто невероятным природным магнетизмом вне зависимости от типа внешности. Мужчины вьются вокруг них и на работе, и в обществе, пишет МК. Но почему — настоящая загадка. Ведь девушки этого знака зодиака, как правило, даже ничего не делают, чтобы притягивать к себе взгляды и мужское внимание. Не иначе, что просто так звёзды сходятся.

Скорпион

Фото © Zodiak.ru

Фото © Zodiak.ru

Скорпион в принципе считается крайне сложным знаком зодиака, а для девушек и подавно. Но именно эта сложность часто и притягивает мужчин. Девушки-Скорпионы вертят ими как хотят, но особенно мужчинами VIP-статуса. Богатые и знаменитые в прежние времена из-за девушек этого знака вызывали друг друга на дуэли. А вот на мужчин-Скорпионов их чары не действуют. Должны же быть какие-то исключения.

Львы

Фото © Zodiak.ru

Фото © Zodiak.ru

Астрологи ставят девушек-Львов чуть ли не на первое место по сексуальности. А всё из-за их лидерского характера. Причём девушки этого знака умеют не только вести за собой, но и обладают высокой самооценкой. А когда сам себя любишь, в итоге тебя начинают любить и другие.

Названы женские знаки зодиака, которым катастрофически не везёт в любви, и с этим ничего не поделать

Названы женские знаки зодиака, которым катастрофически не везёт в любви, и с этим ничего не поделать

Авторы
Василий Басов
Василий Басов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Названы женские знаки зодиака, которым катастрофически не везёт в любви, и с этим ничего не поделать

21 августа, 09:00

Модель Playboy раскрыла, как выглядит её тело в крошечном бикини, если обойтись без фотошопа

вчера в 14:00

Секрет стройности : Какие грибы помогают похудеть и где их искать

вчера в 21:40

Актёр "SuperПерцев" так изменился после стрижки, что фанаты не узнали этого "папика в кардигане"

сегодня в 10:00

В хабаровской ИК-14 в драке погибло двое заключённых

сегодня в 10:12

Новости партнеров

Layer 1