НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Художник раскрыл суть оптической иллюзии, которая обманывает всех, раскрашивая чёрно-белые фото

Пользователи Сети до сих пор не могут поверить, что из-за простого трюка мозг настолько способен менять восприятие картинки.

5 сентября, 08:00

Фото © Twitter / BabelColour

Британский художник Стюарт Хамфрис занимается реставрацией старых фото и раскрашиванием чёрно-белых изображений. Самой его известной работой является телесериал "Доктор Кто", первые сезоны которого обрели цвет из-за таланта Стюарта. На днях художник поделился интересным наблюдением в "Твиттере", которое буквально взорвало всем мозг.

Фото © Twitter / BabelColour

Фото © Twitter / BabelColour

Он опубликовал обычное фото с азиатскими подростками, которые позировали у железной дороги с пойманной черепашкой. Дети были одеты в яркие футболки и счастливо улыбались фотографу. На первый взгляд снимок был цветным, хоть и не слишком насыщенным. Но Стюарт попросил всех приглядеться, и тогда подписчики осознали, что оригинал, вообще-то, чёрно-белый и поверх него были нанесены цветные полосы.

Фото © Twitter / BabelColour

Фото © Twitter / BabelColour

По словам художника, мозг человека устроен так, что с некоторыми подсказками он сам раскрашивает изображение, заполняя пустое пространство цветом. Коллега Стюарта в комментариях привёл фото психолога Акиёши Китаоки, который плотнее наложил цветную сетку. Вообще, этой теме посвящена не одна работа Стюарта Хамфриса, но каждый раз осознание приводит его в восторг. Как и его подписчиков, которые не сразу смогли поверить в оптическую иллюзию.

Фото © Twitter / Akiyoshi Kitaoka

Фото © Twitter / Akiyoshi Kitaoka

То есть фото раскрашено не тобой, а моим мозгом? С ума сойти!

Martin WW

Сперва я увидела цветное фото, а потом приблизила и поняла, что на нём просто сетка. Теперь я вижу только чёрно-белый кадр с полосами. Странно всё-таки глаза и мозг работают...

morven

Именно так, кстати, работали старые аналоговые телевизоры — чёрно-белая картина плюс немного цвета, а твой мозг уже всё соединял и заполнял пустые места

It’s Gene

Хирург развенчал главный миф о кремации, признавшись, откуда на самом деле берётся прах в урнах

Хирург развенчал главный миф о кремации, признавшись, откуда на самом деле берётся прах в урнах

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Умер всемирно известный американский художник-фотореалист Чак Клоуз

20 августа, 03:49

Тиктокер разоблачил самый страшный мост в мире, по которому машины взбираются как по отвесной стене

11 августа, 07:42

"Решил, что умру на бегу": Добронравов впервые рассказал о перенесённом инсульте

сегодня в 07:00

Грудь вместо резюме: Учительница уволилась после секс-скандала, но оказалась слишком горяча, чтобы найти новую работу

сегодня в 07:00

"Не мой формат": Нурмагомедов назвал любимого журналиста и сравнил Дудя с Познером

сегодня в 08:45

Новости партнеров

Layer 1