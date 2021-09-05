Художник раскрыл суть оптической иллюзии, которая обманывает всех, раскрашивая чёрно-белые фото

Британский художник Стюарт Хамфрис занимается реставрацией старых фото и раскрашиванием чёрно-белых изображений. Самой его известной работой является телесериал "Доктор Кто", первые сезоны которого обрели цвет из-за таланта Стюарта. На днях художник поделился интересным наблюдением в "Твиттере", которое буквально взорвало всем мозг.

Фото © Twitter / BabelColour

Он опубликовал обычное фото с азиатскими подростками, которые позировали у железной дороги с пойманной черепашкой. Дети были одеты в яркие футболки и счастливо улыбались фотографу. На первый взгляд снимок был цветным, хоть и не слишком насыщенным. Но Стюарт попросил всех приглядеться, и тогда подписчики осознали, что оригинал, вообще-то, чёрно-белый и поверх него были нанесены цветные полосы.

Фото © Twitter / BabelColour

По словам художника, мозг человека устроен так, что с некоторыми подсказками он сам раскрашивает изображение, заполняя пустое пространство цветом. Коллега Стюарта в комментариях привёл фото психолога Акиёши Китаоки, который плотнее наложил цветную сетку. Вообще, этой теме посвящена не одна работа Стюарта Хамфриса, но каждый раз осознание приводит его в восторг. Как и его подписчиков, которые не сразу смогли поверить в оптическую иллюзию.

Фото © Twitter / Akiyoshi Kitaoka

То есть фото раскрашено не тобой, а моим мозгом? С ума сойти! Martin WW

Сперва я увидела цветное фото, а потом приблизила и поняла, что на нём просто сетка. Теперь я вижу только чёрно-белый кадр с полосами. Странно всё-таки глаза и мозг работают... morven