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    Хирург развенчал главный миф о кремации, признавшись, откуда на самом деле берётся прах в урнах

    Раскрывшаяся правда заставила многих пользователей Сети передумать насчёт собственного выбора и оставила в ужасе.

    23 августа, 15:55

    Фото © TikTok/dr.karanr и Instagram/funeralhistory

    Доктор Каран Раджан из Сандерленда, Великобритания, работает хирургом в больнице и читает лекции в местном университете. А ещё он ведёт свой тикток-аккаунт, где отвечает на вопросы пользователей Сети и рассказывает о необычных фактах. Но в этот раз ликбез многих травмировал, потому что коснулся чувствительной темы. Доктор раскрыл, что на самом деле происходит с телом во время кремации и откуда берётся прах.

    Видео © TikTok/dr.karanr

    По словам хирурга, тело человека не сгорает в огне как дерево, превращаясь в пепел. В итоге всё равно остаются фрагменты костей, которые измельчают в специальной машине. И вот этот получившийся порошок отдают родственникам в урне. Такая технология многих заставила усомниться в этичности кремации и отбила всякое желание выбрать именно её.

    Фото © Instagram/drkaranrajan

    Фото © Instagram/drkaranrajan

    И вот почему, друзья мои, меня будут хоронить... Никто не засунет меня в блендер — я не гребаный смузи!

    meganjs89

    То есть они засунули мою сестру в миксер?..

    vibrantjanae

    Я ношу мамины кости вокруг своей шеи, офигеть!

    tiamary18

    Фото © Instagram/funeralhistory

    Фото © Instagram/funeralhistory

    Ролик Карана за пару дней набрал более 820 тыс. просмотров. В комментариях коллеги хирурга и работники крематориев подтвердили его информацию, расстроив пользователей Сети ещё больше. Оказалось, в печь тело отправляется вместе с гробом, но температура внутри настолько велика, что дерево просто уничтожается в ноль.

    Зрители новостей были шокированы, когда во время репортажа внезапно включилась сатанинская месса

    Зрители новостей были шокированы, когда во время репортажа внезапно включилась сатанинская месса

    Авторы
    Анна Бояршина
    Анна Бояршина

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