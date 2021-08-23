Хирург развенчал главный миф о кремации, признавшись, откуда на самом деле берётся прах в урнах

Доктор Каран Раджан из Сандерленда, Великобритания, работает хирургом в больнице и читает лекции в местном университете. А ещё он ведёт свой тикток-аккаунт, где отвечает на вопросы пользователей Сети и рассказывает о необычных фактах. Но в этот раз ликбез многих травмировал, потому что коснулся чувствительной темы. Доктор раскрыл, что на самом деле происходит с телом во время кремации и откуда берётся прах.

По словам хирурга, тело человека не сгорает в огне как дерево, превращаясь в пепел. В итоге всё равно остаются фрагменты костей, которые измельчают в специальной машине. И вот этот получившийся порошок отдают родственникам в урне. Такая технология многих заставила усомниться в этичности кремации и отбила всякое желание выбрать именно её.

Фото © Instagram/drkaranrajan

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Фото © Instagram/funeralhistory