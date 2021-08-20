Зрители новостей были шокированы, когда во время репортажа внезапно включилась сатанинская месса

Неловкая ситуация произошла с телекомпанией ABC во время обычного выпуска новостей. Ведущая как раз освещала законопроект, ужесточающий наказание для преступников, которые наносили вред полицейским собакам. После её вступления на экраны пустили репортаж с политиками, и тот завершился вставкой из стрима сатанинской мессы. Позже оказалось, что это действительно был прямой эфир храма Сатаны из Квинсленда, Австралия.