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    Зрители новостей были шокированы, когда во время репортажа внезапно включилась сатанинская месса

    Ведущая программы предпочла никак не реагировать на такое и продолжила говорить о событиях, произошедших накануне.

    20 августа, 09:39

    Фото © Twitter / Media Watch

    Неловкая ситуация произошла с телекомпанией ABC во время обычного выпуска новостей. Ведущая как раз освещала законопроект, ужесточающий наказание для преступников, которые наносили вред полицейским собакам. После её вступления на экраны пустили репортаж с политиками, и тот завершился вставкой из стрима сатанинской мессы. Позже оказалось, что это действительно был прямой эфир храма Сатаны из Квинсленда, Австралия.

    Видео © Twitter / Media Watch

    В комнате, освещённой красным светом, мужчина в чёрной сутане произнёс: "Слава Сатане!" Если этого было недостаточно, то телезрители вполне могли догадаться о происходящем на экранах по перевёрнутому христианскому кресту и пентаграмме. Несмотря на такую осечку, ведущая продолжила выпуск, никак на это не реагируя. А в соцсетях знатно посмеялись над ситуацией.

    Фото © Twitter / Media Watch

    Фото © Twitter / Media Watch

    Прям как на старых кассетах, когда ты записываешь что-то поверх и новая запись короче старой

    Aspie

    Это комната для молитв парламента?..

    Matt

    Не пойму, что они пытались проиллюстрировать: "дьявол кроется в деталях" или "помяни чёрта"?

    Peter Lloyd

    Парень перед камерой сделал предложение любимой, но её реакция навсегда отобьёт желание жениться

    Парень перед камерой сделал предложение любимой, но её реакция навсегда отобьёт желание жениться

    Авторы
    Анна Бояршина
    Анна Бояршина

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