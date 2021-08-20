Зрители новостей были шокированы, когда во время репортажа внезапно включилась сатанинская месса
Ведущая программы предпочла никак не реагировать на такое и продолжила говорить о событиях, произошедших накануне.
Неловкая ситуация произошла с телекомпанией ABC во время обычного выпуска новостей. Ведущая как раз освещала законопроект, ужесточающий наказание для преступников, которые наносили вред полицейским собакам. После её вступления на экраны пустили репортаж с политиками, и тот завершился вставкой из стрима сатанинской мессы. Позже оказалось, что это действительно был прямой эфир храма Сатаны из Квинсленда, Австралия.
Видео © Twitter / Media Watch
В комнате, освещённой красным светом, мужчина в чёрной сутане произнёс: "Слава Сатане!" Если этого было недостаточно, то телезрители вполне могли догадаться о происходящем на экранах по перевёрнутому христианскому кресту и пентаграмме. Несмотря на такую осечку, ведущая продолжила выпуск, никак на это не реагируя. А в соцсетях знатно посмеялись над ситуацией.
Прям как на старых кассетах, когда ты записываешь что-то поверх и новая запись короче старой
Это комната для молитв парламента?..
Не пойму, что они пытались проиллюстрировать: "дьявол кроется в деталях" или "помяни чёрта"?
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