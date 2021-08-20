236-килограммовый мужчина научился готовить здоровую еду, и такого результата он сам не ожидал
Оказалось, лишние килограммы буквально отняли у него лучшие годы, ведь в таком весе он не мог по-нормальному жить.
Всю свою жизнь пользователь Reddit kayeso1138 ужасно питался, не был против выпить, а его образ жизни идеально вписывался в понятие "малоподвижный". Так мужчина прожил 44 года. За десятилетия он пытался худеть несколько раз, но строгие диеты только раззадоривали его аппетит и в итоге все попытки проваливались с грохотом. Последняя и удачная попытка началась в 2017-м.
Всё началось с того, что kayeso1138 записался в бассейн. Физическая активность — хорошее решение, когда пытаешься сбросить вес. С питанием тоже нужно было что-то делать. Мужчина отказался от фастфуда и остальной пищи, которую принято считать вредной. Вместо этого он научился готовить и с тех пор каждый день балует себя вкусными и, главное, полезными блюдами.
Результат не заставил себя долго ждать — через три года после начала тренировок и изменения пищевых привычек kayeso1138 похудел больше чем вдвое! Весил 236 кг, а стал 98! Но и на этом мужчина не остановился. Во время пандемии он не отказался от здорового образа жизни и за это время сбросил ещё 3 кг. Теперь пользователь Reddit весит всего 95 килограммов и каждый раз, видя себя в зеркале, удивляется: неужели это действительно он.
То, как изменилось моё ментальное состояние из-за того, что я поменял свой рацион, должно быть, самое удивительное. Никогда не осознавал, что если ты ешь мусор, то будешь чувствовать себя соответственно. Именно это изменение проложило путь для всего остального. Теперь у меня есть вторая половинка, я научился водить машину, исключил из жизни то, что мне не нравилось, и просто в целом живу намного лучше, чем когда-либо
WOW-news
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