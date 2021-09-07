После изнасилования и убийства двух десятилетних девочек в Кемеровской области в соцсетях начались обсуждения на тему, можно ли педофилию "выбить" тюрьмой или же это болезнь на всю жизнь. Своей точкой зрения по этому вопросу поделился кандидат психологических наук Александр Невеев.

"Это никакая не болезнь, это тяжёлая степень безнравственности человека, при которой он готов удовлетворять свои желания даже ценой травмирования или даже убийства детей", — сказал эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

Попытки списать педофилию на болезнь и другие отклонения, как указал Невеев, ведут к тому, что рано или поздно эти преступники будут попросту "легализованы". Психолог напомнил, что именно так происходило с гомосексуализмом, который сначала считался преступлением, потом заболеванием, а сейчас в западных странах стал нормой.