"Тяжёлая степень безнравственности": Психолог объяснил, почему педофилы — преступники, а не больные люди
Попытки списать сексуальные преступления против детей на какие-то отклонения ведут к тому, что рано или поздно злоумышленники будут попросту "легализованы", указал эксперт.
Фото © Pixabay
После изнасилования и убийства двух десятилетних девочек в Кемеровской области в соцсетях начались обсуждения на тему, можно ли педофилию "выбить" тюрьмой или же это болезнь на всю жизнь. Своей точкой зрения по этому вопросу поделился кандидат психологических наук Александр Невеев.
"Это никакая не болезнь, это тяжёлая степень безнравственности человека, при которой он готов удовлетворять свои желания даже ценой травмирования или даже убийства детей", — сказал эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".
Попытки списать педофилию на болезнь и другие отклонения, как указал Невеев, ведут к тому, что рано или поздно эти преступники будут попросту "легализованы". Психолог напомнил, что именно так происходило с гомосексуализмом, который сначала считался преступлением, потом заболеванием, а сейчас в западных странах стал нормой.
Специалист также сомневается, что педофилам надо в обязательном порядке назначать смертную казнь, поскольку от судебных ошибок никто не застрахован. Однако в том, что в отношении этих людей необходимо ввести пожизненные заключения, у эксперта сомнений нет.
Напомним, 7 сентября в городе Киселёвске Кемеровской области были найдены мёртвыми две десятилетние школьницы. Девочки ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с мужчиной в магазине — он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Правоохранители поймали подозреваемого на улице. По данным Лайфа, сопротивления при этом он не оказывал, плакал и сначала говорить не хотел. Позже Виктор П. признался, что изнасиловал и задушил школьниц, а тела оставил в заброшенном доме. Подозреваемый задержан.
Комментариев: 0