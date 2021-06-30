29-летняя актриса Диана Пожарская и 30-летний актёр Иван Янковский впервые стали родителями. Радостной новостью они поделились на своих страницах в "Инстаграме".

"Спасибо, что выбрал именно нас. Наше солнце. Мы тебя очень любим! Будь самым счастливым в мире, Олег Иванович!" — подписала фото Диана.

Пожарская уточнила, что мальчика, родившегося 26 июня, назвали Олегом в честь знаменитого дедушки — Олега Янковского.