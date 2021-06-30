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"Наше солнце": Иван Янковский и Диана Пожарская впервые стали родителями

Мальчика назвали Олегом в честь дедушки Ивана — актёра Олега Янковского.

29 июня, 22:13
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQtwSgvjTdN/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dianapozharskaya</a></p>

Фото © Instagram / dianapozharskaya

29-летняя актриса Диана Пожарская и 30-летний актёр Иван Янковский впервые стали родителями. Радостной новостью они поделились на своих страницах в "Инстаграме".

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"Спасибо, что выбрал именно нас. Наше солнце. Мы тебя очень любим! Будь самым счастливым в мире, Олег Иванович!" подписала фото Диана.

Пожарская уточнила, что мальчика, родившегося 26 июня, назвали Олегом в честь знаменитого дедушки — Олега Янковского.

Напомним, ранее пара скрывала беременность, да и отношения. В частности, Диана, комментируя слухи о ребёнке от Ивана, заявила, что не живёт с ним и ей очень неприятно, "когда таким образом пытаются очернить мою репутацию с малознакомым человеком".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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