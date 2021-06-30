"Наше солнце": Иван Янковский и Диана Пожарская впервые стали родителями
Мальчика назвали Олегом в честь дедушки Ивана — актёра Олега Янковского.
Фото © Instagram / dianapozharskaya
29-летняя актриса Диана Пожарская и 30-летний актёр Иван Янковский впервые стали родителями. Радостной новостью они поделились на своих страницах в "Инстаграме".
"Спасибо, что выбрал именно нас. Наше солнце. Мы тебя очень любим! Будь самым счастливым в мире, Олег Иванович!" — подписала фото Диана.
Пожарская уточнила, что мальчика, родившегося 26 июня, назвали Олегом в честь знаменитого дедушки — Олега Янковского.
Напомним, ранее пара скрывала беременность, да и отношения. В частности, Диана, комментируя слухи о ребёнке от Ивана, заявила, что не живёт с ним и ей очень неприятно, "когда таким образом пытаются очернить мою репутацию с малознакомым человеком".
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