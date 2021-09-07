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"Эти люди неисправны": Криминалист объяснил "тягу" к рецидиву у педофилов

Такие личности будут учиться на собственных ошибках, допущенных при прошлом задержании, и попытаются исправить их при совершении повторного преступления.

7 сентября, 15:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Люди, совершающие убийства с отягчающими последствиями, в особенности сексуальной направленности, неисправимы, ведь их ум извращён. Такое мнение Лайфу высказал эксперт-криминалист Дмитрий Кирюхин.

"Каждый преступник, совершивший убийство с отягчающими последствиями, а особенно сексуальной направленности, — неисправим! Наказание для них одно — расстрел. Эти люди неисправны. Здесь извращённый и развращённый человеческий ум. Это именно извращение, это болезнь, это отклонение", — считает он.

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По словам специалиста, находящийся в тюрьме человек учится на ошибках после того, как его задержали. Если схватить злоумышленника помогли показания свидетелей, в следующий раз он убьёт очевидцев, если наличие биологического материала — будет тщательнее замывать следы или использовать презерватив. Одной из причин, по которым бывший зэк может решиться на преступление вновь, может быть банальная злость: когда человек насиловал, оставил в живых и всё равно сел в тюрьму, он задумается, что впредь не убивать жертву ему нет необходимости, заметил Кирюхин.

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Напомним, 7 сентября в городе Киселёвске Кемеровской области были найдены мёртвыми две десятилетние школьницы. Девочки ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с мужчиной в магазине — он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Правоохранители поймали подозреваемого на улице. По данным Лайфа, сопротивления при этом он не оказывал, плакал и сначала говорить не хотел. Позже Виктор П. признался, что изнасиловал и задушил школьниц, а тела оставил в заброшенном доме. Подозреваемый задержан.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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