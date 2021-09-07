"Каждый преступник, совершивший убийство с отягчающими последствиями, а особенно сексуальной направленности, — неисправим! Наказание для них одно — расстрел. Эти люди неисправны. Здесь извращённый и развращённый человеческий ум. Это именно извращение, это болезнь, это отклонение", — считает он.

По словам специалиста, находящийся в тюрьме человек учится на ошибках после того, как его задержали. Если схватить злоумышленника помогли показания свидетелей, в следующий раз он убьёт очевидцев, если наличие биологического материала — будет тщательнее замывать следы или использовать презерватив. Одной из причин, по которым бывший зэк может решиться на преступление вновь, может быть банальная злость: когда человек насиловал, оставил в живых и всё равно сел в тюрьму, он задумается, что впредь не убивать жертву ему нет необходимости, заметил Кирюхин.