Расследование дела об убийстве школьниц в Кузбассе взято Генпрокуратурой на особый контроль

Ход расследования уголовного дела по факту изнасилования и убийства двух десятилетних девочек в Кемеровской области будет особо контролироваться. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Вместе с тем ведомство также намерено добиваться привлечения к ответственности полицейских, которые должны были контролировать ранее судимого за сексуальное насилие над несовершеннолетними Виктора П., который признался в расправе над детьми.