Расследование дела об убийстве школьниц в Кузбассе взято Генпрокуратурой на особый контроль
Ведомство намерено добиваться привлечения к ответственности полицейских, которые должны были контролировать ранее судимого педофила, который признался в расправе над детьми.
Фото © Facebook / Генеральная прокуратура РФ
Ход расследования уголовного дела по факту изнасилования и убийства двух десятилетних девочек в Кемеровской области будет особо контролироваться. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Вместе с тем ведомство также намерено добиваться привлечения к ответственности полицейских, которые должны были контролировать ранее судимого за сексуальное насилие над несовершеннолетними Виктора П., который признался в расправе над детьми.
"По материалам прокурорской проверки по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами территориального отдела внутренних дел своих служебных обязанностей по соблюдению подозреваемым административных ограничений, установленных судом, 7 сентября 2021 года возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", — добавили в Генеральной прокуратуре.
Напомним, 7 сентября в городе Киселёвске Кемеровской области были найдены мёртвыми две десятилетние школьницы. Девочки ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с мужчиной в магазине — он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Правоохранители поймали подозреваемого на улице. По данным Лайфа, сопротивления при этом он не оказывал, плакал и сначала говорить не хотел. Позже Виктор П. признался, что изнасиловал и задушил школьниц, а тела оставил в заброшенном доме. Подозреваемый задержан.
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