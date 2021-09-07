В правительстве поддержали инициативу "Единой России" об отмене обязательного техосмотра
В партии считают, что изменения назрели давно: все процедуры превратились в банальную формальность, а автовладельцы воспринимают это как дополнительный налог при оформлении полиса ОСАГО.
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Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина поддержала инициативу представителей "Единой России" об упрощении процедуры техосмотра для владельцев автомобилей и мотоциклов. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.
"Предложение "Единой России" давно назрело. Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею", — сказал Хуснуллин, добавив, что за безопасностью использования мотоцикла или автомобиля должен следить собственник.
Согласно законопроекту, технический осмотр нужно будет проходить только при смене владельца, при условии что автомобилю больше четырёх лет. Он будет доработан совместно с кабмином и внесён на рассмотрение в Госдуму. В то же время Марат Хуснуллин отметил, что ранее давал поручение проработать данный вопрос, а также поблагодарил "Единую Россию" за инициативу.
Ранее в Госдуме предложили снизить требования к ГОСТу по тонировке автомобилей. Автор инициативы, депутат Ярослав Нилов, отметил, что к нему поступают многочисленные обращения граждан, указывающих на расхождение в трактовке документов сотрудниками Госавтоинспекции.
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