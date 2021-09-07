В правительстве поддержали инициативу "Единой России" об отмене обязательного техосмотра

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина поддержала инициативу представителей "Единой России" об упрощении процедуры техосмотра для владельцев автомобилей и мотоциклов. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

"Предложение "Единой России" давно назрело. Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею", — сказал Хуснуллин, добавив, что за безопасностью использования мотоцикла или автомобиля должен следить собственник.

Согласно законопроекту, технический осмотр нужно будет проходить только при смене владельца, при условии что автомобилю больше четырёх лет. Он будет доработан совместно с кабмином и внесён на рассмотрение в Госдуму. В то же время Марат Хуснуллин отметил, что ранее давал поручение проработать данный вопрос, а также поблагодарил "Единую Россию" за инициативу.