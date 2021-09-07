"Понятия не имею": Отец поступившей в 9 лет в МГУ москвички опроверг хамство в сторону её однокурсников

Он также удивился, что студентов факультета психологии называют подростками, ведь там учатся "совершеннолетние женщины и мужчины, которые должны соответствовать определённым стандартам".