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"Понятия не имею": Отец поступившей в 9 лет в МГУ москвички опроверг хамство в сторону её однокурсников

Он также удивился, что студентов факультета психологии называют подростками, ведь там учатся "совершеннолетние женщины и мужчины, которые должны соответствовать определённым стандартам".

7 сентября, 17:12
<p>Евгений Тепляков. Скриншот видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=fDgxMCGd63M" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Новости на Первом канале</a></p>

Евгений Тепляков. Скриншот видео © YouTube / Новости на Первом канале

Евгений Тепляков, отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алисы Тепляковой, опроверг появившуюся информацию о том, что он в соцсетях под другим именем хамит однокурсникам своей дочери.

"Я понятия не имею, о каких чатах вы говорите. Если посмотреть новости, так я половину факультета изнасиловал, а вторую половину съел. Маньяк! Педофил!" — приводит его слова kp.ru.

Сообщения о том, что "старый дед пришёл к подросткам", Теплякова возмутили. Он заметил, что на факультете обучаются совершеннолетние женщины и мужчины, которые должны соответствовать определённым стандартам профессионализма и кодексу этики.

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"Если люди считают, что они психологи, то у них не может быть конфликта ни с девятилетним ребёнком, ни с каким другим человеком, не нарушающим никаких законов", — добавил Евгений.

В конце разговора он ещё раз заметил, что не понимает, о чём идёт речь, и положил трубку, сославшись на то, что готовит обед детям.

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Ранее Лайф сообщал, что Теплякова успешно сдала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. Когда девочка в восемь лет написала Единый государственный экзамен и получила школьный аттестат, её отец заявил, что не считает дочь вундеркиндом, так как в их семье все дети просто правильно развиваются: сестра Тепляковой завоевала титул самой юной школьницы в России, а семилетний брат Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за девятый класс.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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