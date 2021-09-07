"Понятия не имею": Отец поступившей в 9 лет в МГУ москвички опроверг хамство в сторону её однокурсников
Он также удивился, что студентов факультета психологии называют подростками, ведь там учатся "совершеннолетние женщины и мужчины, которые должны соответствовать определённым стандартам".
Евгений Тепляков. Скриншот видео © YouTube / Новости на Первом канале
Евгений Тепляков, отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алисы Тепляковой, опроверг появившуюся информацию о том, что он в соцсетях под другим именем хамит однокурсникам своей дочери.
"Я понятия не имею, о каких чатах вы говорите. Если посмотреть новости, так я половину факультета изнасиловал, а вторую половину съел. Маньяк! Педофил!" — приводит его слова kp.ru.
Сообщения о том, что "старый дед пришёл к подросткам", Теплякова возмутили. Он заметил, что на факультете обучаются совершеннолетние женщины и мужчины, которые должны соответствовать определённым стандартам профессионализма и кодексу этики.
"Если люди считают, что они психологи, то у них не может быть конфликта ни с девятилетним ребёнком, ни с каким другим человеком, не нарушающим никаких законов", — добавил Евгений.
В конце разговора он ещё раз заметил, что не понимает, о чём идёт речь, и положил трубку, сославшись на то, что готовит обед детям.
Ранее Лайф сообщал, что Теплякова успешно сдала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. Когда девочка в восемь лет написала Единый государственный экзамен и получила школьный аттестат, её отец заявил, что не считает дочь вундеркиндом, так как в их семье все дети просто правильно развиваются: сестра Тепляковой завоевала титул самой юной школьницы в России, а семилетний брат Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за девятый класс.
Комментариев: 0