В Германии пенсионер умер, двое попали в реанимацию после ревакцинации от коронавируса

Трое постояльцев дома престарелых попали в реанимацию через три дня после ревакцинации от коронавируса. Один из них умер, двое находятся в экстренном отделении, их состояние стабильно. Инцидент произошёл в ФРГ, в районе Оберхаузен-Хольтен (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия).

По информации портала Focus Online, в этом городе около 10% из 90 повторно привитых пациентов имеют серьёзные проблемы со здоровьем, в основном это сердечно-сосудистые заболевания, респираторные и неврологические расстройства. Однако прямая связь между ревакцинацией и данными случаями не подтверждена. Соответствующие органы здравоохранения Германии были проинформированы о случившемся. В данный момент в доме престарелых приостановлена ревакцинация от CoViD-19, медики ждут результатов проверки.