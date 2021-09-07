В Мурманской области перевернулся катер, несколько человек пропали

В Мурманской области один человек погиб, трое пропали без вести при опрокидывании катера. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, авария случилась в районе бухты Долгая Щель.

"Маломерное судно вынесло на берег и перевернуло. На судне находилось пять человек", — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают спасатели, задействован вертолёт Ми-8 "Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра". По данным ТАСС, пока спасти удалось только одного человека. Ещё один найден мёртвым, трое пропали без вести.