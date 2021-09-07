В итальянском учебнике Украину назвали российским регионом

Украинские дипломаты выразили недовольство Италии тем, что в местных учебниках по географии "российскими регионами" указаны Украина, Белоруссия, Молдавия и Прибалтика.

"В итальянском учебнике по географии Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учащихся средней школы внимательными читателями была обнаружена искажённая информация об Украине", — заявляет Посольство Украины в Италии.

Диппредставительство обратилось непосредственно к издателю учебника с призывом исправить указанную ошибку, а также продублировало сообщение об этом в Министерство образования Италии, Ассоциацию итальянских издателей. К своему сообщению посольство прикрепило фотографии учебника, где говорится, что регион Украина "характеризуется тесной связью между национальной идентичностью и православным христианством".