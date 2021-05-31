Франция и Германия поддержали переговоры о возвращении США в ядерную сделку с Ираном

Франция и Германия выразили надежду на возвращение США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам 22-го заседания франко-германского совета министров, которое состоялось в режиме видеоконференции.

"Мы приветствуем и продолжаем поддерживать содержательные дискуссии между участниками СВПД и США, целью которых является способствовать возвращению Вашингтона в СВПД и обеспечить возвращение Ирана к полному соблюдению условий соглашения", — говорится в коммюнике.