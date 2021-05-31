Франция и Германия поддержали переговоры о возвращении США в ядерную сделку с Ираном
Страны также намерены продолжать переговоры с целью сподвигнуть Тегеран к полному соблюдению условий соглашения.
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Франция и Германия выразили надежду на возвращение США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам 22-го заседания франко-германского совета министров, которое состоялось в режиме видеоконференции.
"Мы приветствуем и продолжаем поддерживать содержательные дискуссии между участниками СВПД и США, целью которых является способствовать возвращению Вашингтона в СВПД и обеспечить возвращение Ирана к полному соблюдению условий соглашения", — говорится в коммюнике.
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Ранее по этому поводу с лидерами Франции и Германии по видеосвязи пообщался президент РФ Владимир Путин. Они также обсудили и другие острые политические проблемы, такие как Донбасс, Сирия, Ливия.
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