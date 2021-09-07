Характеристики четырёх новых моделей iPhone раскрыты в СМИ до презентации

Новые модели iPhone и другие устройства может представить американская корпорация Apple на презентации 14 сентября. Она будет транслироваться в онлайн-формате на сайте Apple.

"Технологический гигант из Купертино, штат Калифорния, готовит четыре новых модели iPhone, а также часы Apple Watch с более широкими экранами. Apple также работает над обновлёнными наушниками AirPods и новыми MacBook Pro", — сообщает "Блумберг" со ссылкой на компанию и свои источники.

Агентство отмечает, что новые iPhone будут иметь такие же размеры экрана, как и прошлогодний iPhone 12, но устройства получат обновление камеры, такие как видеоверсия портретного режима, поддержка более качественного ProRes, более продвинутая система фильтров. Также в моделях этого года появятся быстрые процессоры, меньший вырез в верхней части экрана и улучшения дисплея.

Дизайн Apple Watch изменится впервые с 2018 года: новые модели будут иметь более плоские края и дисплеи, а также увеличенный размер экрана. Претерпит первые изменения с 2016 года и дизайн новых моделей MacBook Pro. Кроме того, этой осенью компания планирует выпустить два новых iPad. Обновление базового планшета ориентировано прежде всего на школы, указывает агентство. Возможно, компания выпустит также ранее анонсированное обновление программного обеспечения iOS.