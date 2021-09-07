НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Победили и ладно: Сборная России с трудом обыграла Мальту в матче отбора ЧМ-2022

Таким образом, в активе нашей команды теперь 13 очков и промежуточное первое место в отборочной группе.

7 сентября, 20:35
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Сборная России по футболу обыграла Мальту в домашнем матче отбора ЧМ-2022 со счётом 2:0.

В самом начале встречи забил Фёдор Смолов. Привела к этому чудовищная ошибка голкипера мальтийцев Анри Бонелло, которой воспользовался наш форвард. В дальнейшем игра сборной России вызывала очень много вопросов. В какой-то момент команда Мальты играла гораздо интереснее и могла забить, однако этого не произошло. Ближе к концу встречи наша сборная получила право на пенальти, который реализовал Зелимхан Бакаев.

Разминка перед основой: Молодёжная сборная России по футболу разгромила Мальту в отборе ЧЕ-2023

Разминка перед основой: Молодёжная сборная России по футболу разгромила Мальту в отборе ЧЕ-2023

По итогу прошедших трёх матчей сборная России сумела набрать семь очков, а общее количество баллов возросло до 13. Команда Валерия Карпина расположилась на первом месте в своей отборочной группе. Следующие матчи наша сборная проведёт в октябре. Соперниками станут команды Словакии и Словении.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Разминка перед основой: Молодёжная сборная России по футболу разгромила Мальту в отборе ЧЕ-2023

сегодня в 18:09

Захарян вернулся: Сборная России назвала стартовый состав на матч с Мальтой

сегодня в 17:16

ФИФА открыла дело в отношении футбольных федераций Аргентины и Бразилии

сегодня в 16:36

"Большой роли не сыграет": Минфин рассказал, на что направят полученные от МВФ $18 млрд

сегодня в 21:25

Бастрыкин не согласился с закрытием дела подростков, прикуривших от Вечного огня

сегодня в 21:18

Новости партнеров

Layer 1