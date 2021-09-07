В самом начале встречи забил Фёдор Смолов. Привела к этому чудовищная ошибка голкипера мальтийцев Анри Бонелло, которой воспользовался наш форвард. В дальнейшем игра сборной России вызывала очень много вопросов. В какой-то момент команда Мальты играла гораздо интереснее и могла забить, однако этого не произошло. Ближе к концу встречи наша сборная получила право на пенальти, который реализовал Зелимхан Бакаев.