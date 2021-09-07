Победили и ладно: Сборная России с трудом обыграла Мальту в матче отбора ЧМ-2022
Таким образом, в активе нашей команды теперь 13 очков и промежуточное первое место в отборочной группе.
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Сборная России по футболу обыграла Мальту в домашнем матче отбора ЧМ-2022 со счётом 2:0.
В самом начале встречи забил Фёдор Смолов. Привела к этому чудовищная ошибка голкипера мальтийцев Анри Бонелло, которой воспользовался наш форвард. В дальнейшем игра сборной России вызывала очень много вопросов. В какой-то момент команда Мальты играла гораздо интереснее и могла забить, однако этого не произошло. Ближе к концу встречи наша сборная получила право на пенальти, который реализовал Зелимхан Бакаев.
По итогу прошедших трёх матчей сборная России сумела набрать семь очков, а общее количество баллов возросло до 13. Команда Валерия Карпина расположилась на первом месте в своей отборочной группе. Следующие матчи наша сборная проведёт в октябре. Соперниками станут команды Словакии и Словении.
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