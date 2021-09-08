Байден продлил указ о санкциях за вмешательство в американские выборы
Расследование о предполагаемых попытках России повлиять на голосование в Штатах было инициировано в 2017 году, однако ни к чему не привело.
Джо Байден. Фото © Facebook / WhiteHouse
Президент США Джо Байден ещё на 12 месяцев продлил действие указа, который предусматривает санкции против иностранных граждан и компаний за вмешательство в американские выборы. Об этом сообщили в Белом доме.
Напомним, что расследование предполагаемых попыток России повлиять на президентские выборы в США началось ещё в мае 2017 года. Занимавший тогда кресло президента Дональд Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо скрытых контактах с российскими властями во время предвыборной кампании.
Это впоследствии подтвердил доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который провёл масштабное двухлетнее расследование. При этом Мюллер остался при мнении, что Москва всё же "вмешивалась" в предвыборный процесс.
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