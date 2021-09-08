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Байден продлил указ о санкциях за вмешательство в американские выборы

Расследование о предполагаемых попытках России повлиять на голосование в Штатах было инициировано в 2017 году, однако ни к чему не привело.

7 сентября, 21:08
<p>Джо Байден. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/WhiteHouse/photos/193049232763928" target="_blank" rel="noopener noreferrer">WhiteHouse</a></p>

Джо Байден. Фото © Facebook / WhiteHouse

Президент США Джо Байден ещё на 12 месяцев продлил действие указа, который предусматривает санкции против иностранных граждан и компаний за вмешательство в американские выборы. Об этом сообщили в Белом доме.

Напомним, что расследование предполагаемых попыток России повлиять на президентские выборы в США началось ещё в мае 2017 года. Занимавший тогда кресло президента Дональд Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо скрытых контактах с российскими властями во время предвыборной кампании.

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Это впоследствии подтвердил доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который провёл масштабное двухлетнее расследование. При этом Мюллер остался при мнении, что Москва всё же "вмешивалась" в предвыборный процесс.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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