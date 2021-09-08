Байден продлил указ о санкциях за вмешательство в американские выборы

Президент США Джо Байден ещё на 12 месяцев продлил действие указа, который предусматривает санкции против иностранных граждан и компаний за вмешательство в американские выборы. Об этом сообщили в Белом доме.

Напомним, что расследование предполагаемых попыток России повлиять на президентские выборы в США началось ещё в мае 2017 года. Занимавший тогда кресло президента Дональд Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо скрытых контактах с российскими властями во время предвыборной кампании.