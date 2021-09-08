НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Большой роли не сыграет": Минфин рассказал, на что направят полученные от МВФ $18 млрд

Транш поступил в виде специальных прав заимствования (SDR). Это не имеющее физической формы средство для платёжных расчётов фонда.

7 сентября, 21:25
<p>Фото © <a href="https://minfin.75.ru/novosti/159480" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минфин РФ</a></p>

Фото © Минфин РФ

Средства, полученные Россией от Международного валютного фонда в сумме 18 миллиардов долларов, направят в государственный международный резерв, сообщил замминистра финансов Тимур Максимов. Он объяснил, что обычно такой транш используется в форс-мажорных обстоятельствах, а у России таких проблем нет.

"Сам актив, специальные права заимствования (SDR), ограниченный в своей ликвидности, — это как некий резервный актив, который может использоваться, когда у страны какие-то проблемы с долгом или платёжным балансом. Но, как вы знаете, у Российской Федерации таких проблем нет, поэтому для нас этот актив большой роли не сыграет", — объяснил Максимов в эфире телеканала "Россия 24".

Решение МВФ сообщил о распределении специальных прав заимствования между странами-членами пропорционально их квотам в фонде. Из общей суммы в 650 миллиардов долларов 275 миллиардов достались развивающимся странам, в том числе 25 миллиардов поступили членам СНГ и Грузии. Как подчеркнули эксперты, это крупнейший выпуск в истории валютного фонда, направленный на помощь в преодолении кризиса из-за пандемии CoViD-19.

СМИ узнали о предоставлении России $18 миллиардов от МВФ

СМИ узнали о предоставлении России $18 миллиардов от МВФ

Ранее Лайф сообщал, что в Госдуме отреагировали на получение Россией транша от МВФ в $18 млрд. Там отметили, что у Москвы достаточно широкое поле для использования этих средств.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Закрома родины: В чём Россия хранит свои международные резервы и как это привлекает триллионы от инвесторов

3 сентября, 21:40

Атомную подводную лодку проекта 885М "Красноярск" спустили на воду

30 июля, 09:06

Дачный локдаун: Какой тренд появился на рынке загородной недвижимости и как теперь выгоднее продать дом

сегодня в 21:40

Бастрыкин не согласился с закрытием дела подростков, прикуривших от Вечного огня

сегодня в 21:18

В кабине МС-21: как выглядит самый современный российский авиалайнер изнутри

сегодня в 21:40

Новости партнеров

Layer 1