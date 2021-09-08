Средства, полученные Россией от Международного валютного фонда в сумме 18 миллиардов долларов, направят в государственный международный резерв, сообщил замминистра финансов Тимур Максимов. Он объяснил, что обычно такой транш используется в форс-мажорных обстоятельствах, а у России таких проблем нет.

"Сам актив, специальные права заимствования (SDR), ограниченный в своей ликвидности, — это как некий резервный актив, который может использоваться, когда у страны какие-то проблемы с долгом или платёжным балансом. Но, как вы знаете, у Российской Федерации таких проблем нет, поэтому для нас этот актив большой роли не сыграет", — объяснил Максимов в эфире телеканала "Россия 24".

Решение МВФ сообщил о распределении специальных прав заимствования между странами-членами пропорционально их квотам в фонде. Из общей суммы в 650 миллиардов долларов 275 миллиардов достались развивающимся странам, в том числе 25 миллиардов поступили членам СНГ и Грузии. Как подчеркнули эксперты, это крупнейший выпуск в истории валютного фонда, направленный на помощь в преодолении кризиса из-за пандемии CoViD-19.