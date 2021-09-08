Сразу два тизера к четвёртой части фантастического фильма из знаменитой киберпанк-франшизы "Матрица: Воскрешение" (The Matrix Resurrections) скрыли создатели под капсулами. Представлен сайт, который открывает зрителю право выбора. После клика на одну из капсул появляется вариант презентационного ролика.

Таким элегантным образом создатели четвёртой части отсылают к сюжету самой первой "Матрицы", где герой Лоуренса Фишборна предлагает Нео две цветные капсулы на выбор, чтобы тот увидел, что на самом деле представляет из себя реальный мир. Сайт спрограммирован так: чем больше действий совершает пользователь, например неоднократно просматривает тизеры, тем больше фрагментов ему показывают с каждым новым просмотром.

А в финале обоих тизеров на экране в окружении фирменного "матричного" зелёного кода всплывает точное время, которое в момент просмотра отображается на часах компьютера или любого гаджета, используемого зрителем. Также посредством этих тизеров поклонникам фильма сообщают, что через два дня, 9 сентября, в Интернете появится первый полноценный трейлер картины.