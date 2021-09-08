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Потроллил советника Зеленского: Гордон предложил назвать Украину Россией-1

Его собеседник-политик в этой беседе заверил, что идея с Русью-Украиной была на самом деле шуткой.

7 сентября, 22:08

Фото © Instagram / Дмитрий Гордон

Гордон предложил назвать Украину Россией-1. Видео © "Украина 24"

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон предложил советнику главы офиса Владимира Зеленского Алексею Арестовичу развить его предложение о переименовании Украины. Телеведущий с улыбкой назвал идею "потроллить Россию" хорошей.

"Но я пошёл бы дальше. Назвать Украину Россией-1. Чтобы та Россия, которая та Россия, была Россией-2, вот это был бы троллинг высшего порядка", — сказал журналист в эфире телеканала "Украина 24".

Предложение вызвало лёгкий ступор у Арестовича. Сам же он заявил, что пошутил, предлагая переименовать страну в Русь-Украину, и что это его личное мнение, а не официальная позиция Киева.

"Когда я ещё в газету писал и меня мало кто знал, я уже писал о Руси-Украине и необходимости переименования. Где-то, наверное, 2009 год, может, ещё раньше", — сказал политик.

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Лайф рассказывал, что, предлагая переименовать Украину, Арестович призывал отобрать бренд Русь у России. По его мнению, Украина и есть Русь, а вот Москва на это наследие может "претендовать с натяжкой".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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