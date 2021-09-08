Гордон предложил назвать Украину Россией-1. Видео © "Украина 24"

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон предложил советнику главы офиса Владимира Зеленского Алексею Арестовичу развить его предложение о переименовании Украины. Телеведущий с улыбкой назвал идею "потроллить Россию" хорошей.

"Но я пошёл бы дальше. Назвать Украину Россией-1. Чтобы та Россия, которая та Россия, была Россией-2, вот это был бы троллинг высшего порядка", — сказал журналист в эфире телеканала "Украина 24".

Предложение вызвало лёгкий ступор у Арестовича. Сам же он заявил, что пошутил, предлагая переименовать страну в Русь-Украину, и что это его личное мнение, а не официальная позиция Киева.

"Когда я ещё в газету писал и меня мало кто знал, я уже писал о Руси-Украине и необходимости переименования. Где-то, наверное, 2009 год, может, ещё раньше", — сказал политик.