Потроллил советника Зеленского: Гордон предложил назвать Украину Россией-1
Его собеседник-политик в этой беседе заверил, что идея с Русью-Украиной была на самом деле шуткой.
Фото © Instagram / Дмитрий Гордон
Гордон предложил назвать Украину Россией-1. Видео © "Украина 24"
Известный украинский журналист Дмитрий Гордон предложил советнику главы офиса Владимира Зеленского Алексею Арестовичу развить его предложение о переименовании Украины. Телеведущий с улыбкой назвал идею "потроллить Россию" хорошей.
"Но я пошёл бы дальше. Назвать Украину Россией-1. Чтобы та Россия, которая та Россия, была Россией-2, вот это был бы троллинг высшего порядка", — сказал журналист в эфире телеканала "Украина 24".
Предложение вызвало лёгкий ступор у Арестовича. Сам же он заявил, что пошутил, предлагая переименовать страну в Русь-Украину, и что это его личное мнение, а не официальная позиция Киева.
"Когда я ещё в газету писал и меня мало кто знал, я уже писал о Руси-Украине и необходимости переименования. Где-то, наверное, 2009 год, может, ещё раньше", — сказал политик.
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Лайф рассказывал, что, предлагая переименовать Украину, Арестович призывал отобрать бренд Русь у России. По его мнению, Украина и есть Русь, а вот Москва на это наследие может "претендовать с натяжкой".
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