Какие доплаты за родственников могут получить пенсионеры и сколько они составят Помимо собственной пенсии пожилые люди могут получить доплату за родственников. На какие суммы можно расчитывать и какие потребуются документы для перечисления денег? 7 сентября, 09:37 Фото © Shutterstock

Когда пенсионер может получать доплаты за родственников

Сейчас есть несколько мер социальной поддержки, которые могут получить пенсионеры. В частности, предусмотрены выплаты по потере кормильца, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, а также доплаты по наследству в связи со смертью или пропажей родственника.

Пенсионеры также имеют право на повышенные выплаты, если у них на иждивении находятся нетрудоспособные родственники. К ним относятся пожилые родители, дети, супруги, братья, сёстры, внуки, дедушки и бабушки. Чтобы получить выплаты, нужно собрать необходимые документы и подать их в ПФР или МФЦ.

— Но тут есть свои нюансы. Например, доплата положена за несовершеннолетнего ребёнка, студента очной формы обучения, инвалидов и пожилых родственников. При этом есть максимальное количество нетрудоспособных членов семьи, на которых можно получить доплату. Их должно быть не больше трёх. На каждого выплачивается треть от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, — рассказал руководитель юридической практики компании "Интерцессия" Кирилл Стус.

Существует также выплата пенсионерам, которые являются членами семей погибших или пропавших без вести во время боевых действий или при исполнении своих служебных обязанностей. Дополнительную материальную помощь могут получать родители и жёны военнослужащих, погибших при защите страны.

Как получить пенсию по наследству и пенсию за супруга

Отдельно стоит отметить вопрос наследства. Накопительная часть пенсии передаётся родственникам, если человек умер раньше, чем смог её получить.

— По закону в случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на неё вместо своей. Но тут есть некоторые нюансы. Согласно статье 10 Закона "О страховых пенсиях" право на пенсию по случаю потери кормильца возникает у овдовевшего супруга, если он достиг пенсионного возраста или признан инвалидом. Другими словами, является нетрудоспособным. Пенсионный возраст здесь тоже берётся с учётом повышения, — поясняют в ПФР.

В Пенсионном фонде РФ также пояснили, что, даже если у покойного супруга пенсия была больше, далеко не всегда переход на неё будет выгоден. Нужно иметь в виду два важных обстоятельства. Первое: фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Соответственно, овдовевший супруг получит пенсию вовсе не в том же размере, что была у его мужа (или жены).

Второе: при переходе на пенсию супруга не полагаются специальные доплаты (повышение фиксированной выплаты) — за нетрудоспособного ребёнка, за северный или сельский стаж, а также не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста.

— Нужно учитывать, что все эти доплаты полагаются только к двум видам пенсий — по старости или по инвалидности. Пенсия по случаю потери кормильца, которая назначается при переходе на пенсию супруга, в этом перечне не значится, — разъяснили в ПФР.

Кроме всего перечисленного, право для назначения пенсии по случаю потери кормильца появляется только в том случае, если человек был на иждивении на дату смерти умершего. Ещё один вариант — он утратил источник средств к существованию.

В ПФР уточнили, что работающие овдовевшие пенсионеры под данную категорию не подпадают. Кроме того, у получателей социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума оснований для установления пенсии по потере кормильца также нет.

В то же время у человека, имеющего право выбрать вид выплаты, есть возможность в дальнейшем изменить своё решение. В любое время можно снова перейти с пенсии по случаю потери кормильца на пенсию по старости. Для этого достаточно подать соответствующее заявление в ПФР.

Авторы Нина Важдаева