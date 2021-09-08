Первый видящий за горизонтом танк Т-90М испытают на учениях
Пока эта боевая машина была показана только на стационарной выставке в ходе форума "Армия-2021".
Фото © Минобороны РФ
В ближайшее время в России на военных учениях испытают первый образец танка Т-90М "Прорыв" с загоризонтным видением. Такую возможность боевой машине обеспечивает дополнительный комплект оптико-электронной системы. Этот танк впервые был показан на международном форуме "Армия-2021", но лишь на статичной площадке.
"Это был один из первых образцов, который в ближайшее время впервые пройдет апробацию в ходе военных учений", — сказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.
По его словам, испытания покажут, будут ли осуществляться серийные поставки такой модификации танка в российскую армию.
Ранее Лайф рассказывал, что японцы восхитились обновлённым российским танком М-90м "Прорыв". Недавно в войска была поставлена партия модернизированных боевых машин.
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