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Первый видящий за горизонтом танк Т-90М испытают на учениях

Пока эта боевая машина была показана только на стационарной выставке в ходе форума "Армия-2021".

7 сентября, 23:17
<p>Фото © Минобороны РФ</p>

Фото © Минобороны РФ

В ближайшее время в России на военных учениях испытают первый образец танка Т-90М "Прорыв" с загоризонтным видением. Такую возможность боевой машине обеспечивает дополнительный комплект оптико-электронной системы. Этот танк впервые был показан на международном форуме "Армия-2021", но лишь на статичной площадке.

"Это был один из первых образцов, который в ближайшее время впервые пройдет апробацию в ходе военных учений", — сказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

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По его словам, испытания покажут, будут ли осуществляться серийные поставки такой модификации танка в российскую армию.

Ранее Лайф рассказывал, что японцы восхитились обновлённым российским танком М-90м "Прорыв". Недавно в войска была поставлена партия модернизированных боевых машин.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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