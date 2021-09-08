Первый видящий за горизонтом танк Т-90М испытают на учениях

В ближайшее время в России на военных учениях испытают первый образец танка Т-90М "Прорыв" с загоризонтным видением. Такую возможность боевой машине обеспечивает дополнительный комплект оптико-электронной системы. Этот танк впервые был показан на международном форуме "Армия-2021", но лишь на статичной площадке.

"Это был один из первых образцов, который в ближайшее время впервые пройдет апробацию в ходе военных учений", — сказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, испытания покажут, будут ли осуществляться серийные поставки такой модификации танка в российскую армию.