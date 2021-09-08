На рынок цифрового искусства стремительно ворвался Государственный Эрмитаж. Неделю назад музей объявил о начале продаж на площадке маркетплейса ведущей международной блокчейн-экосистемы Binance снимков произведений из лимитированной коллекции. В результате на аукционе были проданы NFT (невзаимозаменяемые токены) на 444,5 тысячи стейблкоинов (1 стейблкоин равняется 1 доллару), а это свыше 32 млн рублей.

Стартовая цена каждого токена составляла 10 тысяч долларов. Все токенизированные цифровые произведения создавались в двух экземплярах: один для Binance NFT, второй — для хранения в Эрмитаже. Ключевым лотом оказалась "Мадонна Литта" Леонардо да Винчи — неизвестный коллекционер под ником Anonymous_8zz0 купил её за $150 тысяч. Все вырученные средства получил музей.

"Ваш токен хранится в Эрмитаже", — гласит ссылка на цифровой проект музея.

Были проданы: "Мадонна Литта" Леонардо да Винчи за 150 тысяч долларов;

"Юдифь" Джорджоне — за 65 тысяч долларов;

"Куст сирени" Винсента ван Гога — за 75 тысяч долларов;

"Композиция VI" Василия Кандинского — за 80 тысяч долларов;

"Уголок сада в Монжероне" Клода Моне — за 74 тысячи долларов.