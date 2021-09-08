СМИ узнали о роли ЦРУ в операции с задержанием 33 россиян в Белоруссии
Заявления украинских источников опровергают американские. По версии последних, Киев хочет переложить на США часть вины за провал.
Фото © ТАСС / Пётр Сивков
У Центрального разведывательного управления США была своя роль в подготовке украинскими спецслужбами операции по задержанию 33 россиян на территории Белоруссии в 2020 году. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в украинской разведке.
Они заявили, что ЦРУ помогало деньгами, консультативной и технической поддержкой. В то же время всё это опровергает другой источник телеканала — американский чиновник. По его версии, в Киеве сейчас хотят переложить часть вины за проваленную операцию на спецслужбы США.
Напомним, 29 июля 2020 года власти Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян, после чего заявили о подозрениях в их причастности к организации массовых беспорядков в стране. Позже выяснилось, что те следовали через республику транзитом и имели соответствующие авиабилеты на руках. Эта тема обсуждалась в том числе в ходе разговора Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Ранее Лайф сообщал, что у одного из задержанных есть белорусское гражданство, поэтому он остался там, остальные 32 человека к настоящему моменту уже пересекли границу двух стран.
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