СМИ узнали о роли ЦРУ в операции с задержанием 33 россиян в Белоруссии

У Центрального разведывательного управления США была своя роль в подготовке украинскими спецслужбами операции по задержанию 33 россиян на территории Белоруссии в 2020 году. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в украинской разведке.

Они заявили, что ЦРУ помогало деньгами, консультативной и технической поддержкой. В то же время всё это опровергает другой источник телеканала — американский чиновник. По его версии, в Киеве сейчас хотят переложить часть вины за проваленную операцию на спецслужбы США.

Напомним, 29 июля 2020 года власти Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян, после чего заявили о подозрениях в их причастности к организации массовых беспорядков в стране. Позже выяснилось, что те следовали через республику транзитом и имели соответствующие авиабилеты на руках. Эта тема обсуждалась в том числе в ходе разговора Владимира Путина и Александра Лукашенко.