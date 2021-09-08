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СМИ: "Яндекс" подвергся самой масштабной в истории Рунета атаке

Отмечается, что ресурсы компании выдержали натиск, хоть и с трудом. DDoS-удары по серверам продолжаются.

7 сентября, 23:42
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Российский IT-гигант "Яндекс" в минувшие выходные подвергся самой крупной атаке в истории российского сегмента Интернета. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на высокопоставленный источник в самой компании. Эти данные подтвердила американская Cloudflare, специализирующаяся на отражении кибератак.

Ещё один источник издания в "Яндексе" рассказал, что там с трудом, но сдержали атаку. Впрочем, она ещё не закончилась, продолжается и на этой неделе. Компания проводит расследование вместе с подрядчиками.

"Речь идёт об угрозе инфраструктуре в масштабах страны", — сказал собеседник газеты.

Официальный представитель компании подтвердил факт атаки и заявил, что та "не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали".

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Меж тем несколько дней назад в Сбере заявили, что он сумел успешно отразить самую мощную в мире кибератаку на финансовую систему. Её осуществляли из нескольких стран.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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