СМИ: "Яндекс" подвергся самой масштабной в истории Рунета атаке

Российский IT-гигант "Яндекс" в минувшие выходные подвергся самой крупной атаке в истории российского сегмента Интернета. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на высокопоставленный источник в самой компании. Эти данные подтвердила американская Cloudflare, специализирующаяся на отражении кибератак.

Ещё один источник издания в "Яндексе" рассказал, что там с трудом, но сдержали атаку. Впрочем, она ещё не закончилась, продолжается и на этой неделе. Компания проводит расследование вместе с подрядчиками.

"Речь идёт об угрозе инфраструктуре в масштабах страны", — сказал собеседник газеты.

Официальный представитель компании подтвердил факт атаки и заявил, что та "не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали".