Россиянам рассказали, когда досрочное погашение ипотеки невыгодно

Досрочно гасить ипотеку невыгодно при некоторых условиях, и в первую очередь это касается кредитов, взятых под низкий процент. Об этом рассказал профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков. Например, если долг взят по программе льготной или семейной ипотеки по ставке 6,5%. Даже при довольно низких ставках дохода по банковским депозитам и иным финансовым инструментам полученные благодаря им деньги перекрывают процент по кредиту.

"А ведь уже в ближайшее время из-за повышения ЦБ в июле этого года ключевой ставки до тех же 6,5% ставки по депозитам могут только вырасти, в отличие от процента по ипотеке, который, как правило, фиксирован на весь срок", — рассказал агентству "Прайм" Кулаков.

Эксперт добавил, что невыгодно гасить ипотеку и при штрафных санкциях. Они предусмотрены в некоторых кредитных организациях за закрытие ипотеки раньше определённого срока.