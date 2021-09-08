В каком случае футболисты сборной получат премии за ЧМ-2022, рассказали в РФС
В турнирной таблице группы Н отборочного турнира команда РФ с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам.
Фото © Twitter / TeamRussia
Премиальные ждут футболистов сборной России только в случае попадания на чемпионат мира 2022 года, заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Во вторник в матче группы Н в Москве наша сборная обыграла Мальту со счётом 2:0. Таким образом, российская команда с 13 очками занимает второе место в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.
"У сборной будут премиальные только в том случае, если она квалифицируется на чемпионат мира, за победу в отдельно взятом матче премиальные не полагаются. Надеюсь и верю в то, что нам удастся получить путёвку в Катар", — сказал Дюков журналистам.
В финал ЧМ-2022, который состоится в Катаре, попадёт победитель группы. Команда, занявшая второе место, сыграет в стыковых матчах.
Ранее Лайф рассказывал, что в матче нашей сборной с Мальтой в самом начале встречи забил Фёдор Смолов. Привела к этому чудовищная ошибка голкипера мальтийцев Анри Бонелло, которой воспользовался наш форвард. В дальнейшем игра сборной России вызывала очень много вопросов.
Комментариев: 0