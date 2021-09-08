США "обеспокоило" афганское правительство с международным террористом в составе
За поимку одного из членов этого кабинета министров в Соединённых Штатах объявлено вознаграждение в размере до $10 млн.
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Соединённые Штаты обеспокоены составом нового правительства Афганистана, которое сформировало захватившее в стране власть радикальное движение "Талибан"*. Об этом заявили в Госдепартаменте, комментируя заявление талибов о назначениях в кабмин.
"Мы видели это заявление и оцениваем его. Мы отмечаем, что объявленный список состоит исключительно из лиц, являющихся членами "Талибана" или их близкими соратниками и в нём нет женщин. Мы также обеспокоены связями и послужным списком некоторых из них", — приводит ТАСС комментарий Госдепа.
Там добавили, что будут судить о талибах по их действиям. В США считают, что афганский народ "заслуживает инклюзивного правительства", то есть включающего не только талибов.
Лайф рассказывал, что накануне "Талибан" представил новое правительство Афганистана, и роль министра внутренних дел в нём досталась Сираджуддину Хаккани. За помощь в его поимке в США объявлено вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов. На сайте американского Минюста говорится, что "в марте 2008 года особым распоряжением за номером 13224 Госдепартамент США объявил Сираджуддина Хаккани особо опасным международным террористом".
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. В Пентагоне в ночь на 31 августа подтвердили полный вывод войск США из Афганистана.
А до этого Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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