США "обеспокоило" афганское правительство с международным террористом в составе

Соединённые Штаты обеспокоены составом нового правительства Афганистана, которое сформировало захватившее в стране власть радикальное движение "Талибан"*. Об этом заявили в Госдепартаменте, комментируя заявление талибов о назначениях в кабмин.

"Мы видели это заявление и оцениваем его. Мы отмечаем, что объявленный список состоит исключительно из лиц, являющихся членами "Талибана" или их близкими соратниками и в нём нет женщин. Мы также обеспокоены связями и послужным списком некоторых из них", — приводит ТАСС комментарий Госдепа.

Там добавили, что будут судить о талибах по их действиям. В США считают, что афганский народ "заслуживает инклюзивного правительства", то есть включающего не только талибов.

Лайф рассказывал, что накануне "Талибан" представил новое правительство Афганистана, и роль министра внутренних дел в нём досталась Сираджуддину Хаккани. За помощь в его поимке в США объявлено вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов. На сайте американского Минюста говорится, что "в марте 2008 года особым распоряжением за номером 13224 Госдепартамент США объявил Сираджуддина Хаккани особо опасным международным террористом".

А до этого Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.