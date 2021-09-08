Может даже в Крым: На Украине объяснили, почему Зеленский приедет на встречу с Путиным куда угодно
Экс-депутат Рады считает, что президент Незалежной стал "заложником своих слов" и пойдёт на "унижение".
Фото © Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден прибыть на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным хоть куда — в Крым, в Москву — всё потому, что для Киева этот саммит важнее, заявил экс-депутат Рады Евгений Мураев.
"Если раньше Зеленский ещё выбирал, где можно встречаться, то посмотрите, чем закончится. Встреча будет в Москве, скорее всего. И кстати, может быть ещё в Крыму. Это было бы красиво", — сказал Мураев в эфире телеканала "НАШ".
"Ну, кстати, в Белоруссии тоже весьма унизительно. После того что украинская власть на дипломатическом уровне сделала с Белоруссией, с Лукашенко. Тоже может быть", — заявил Мураев на вопрос ведущей, может ли встреча пройти в Минске.
Такая ситуация складывается, по мнению экс-депутата, из-за того, что Украина намного более заинтересована во встрече Зеленского и Путина. Более того, политик отметил, что этот саммит жизненно важен для страны — из-за вопросов урегулирования конфликта на востоке Украины, транзита газа и тяжёлого экономического положения. Мураев добавил, что украинский президент стал "заложником своих слов", отвечая на вопрос ведущего. Его просили уточнить, действительно ли Зеленский согласится "пойти на унижение" и приехать в Крым, хотя российский лидер не будет обсуждать с ним вопрос полуострова.
Ранее Лайф сообщил, что глава МИД Украины заверил в готовности Зеленского к встрече с Путиным. В Кремле же ранее отмечали, что к этому готова и Москва, однако политической воли со стороны Киева не видно.
Напомним, в конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки для встречи. Тот же в свою очередь заявил, что готов к переговорам, а место их проведения значения не имеет. Позже лидер Незалежной предложил провести саммит в Ватикане, но политологи считают, что это уловка.
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