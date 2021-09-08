В России упали продажи водки

В России в первые шесть месяцев этого года сократилось потребление водки. Снижение замечено как по сравнению с тем же периодом 2019 года, так и 2020-го. Об этом сообщает РБК.

Как отмечается по данным рейтингового агентства НРА, розничные продажи этого алкогольного напитка составили за полгода 344 миллиона литров. Это на 4% меньше результатов шести месяцев 2020 года и на 3% — 2019-го. О падении показателей также сообщает исследовательская компания GfK и ретейлеры.

В GfK констатируют, что такова уже долгосрочная тенденция, которая наметилась с 2016 года. Среднее потребление на семью остаётся прежним — около 6,5 литра в год, но доля семей, хотя бы раз купивших водку за полугодие, сократилась за два года с 35% до 32. Падает и производство водки.

В НРА считают, что снижение потребления этого алкоголя вызвано мерами государственного регулирования: запретом рекламы, высокими акцизами. По мнению экспертов, ещё одна причина — увеличение доли населения, которое следит за здоровьем. В то же время президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев говорит о том, что пить стали меньше легальной водки. Но, по его оценкам, чуть больше трети рынка занимает нелегальная продукция.