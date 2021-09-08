Отец Бритни Спирс подал ходатайство о прекращении опекунства над ней

Джеймс Спирс, отец певицы Бритни Спирс, подал в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) документы с просьбой о прекращении опекунства над дочерью. Оно длилось в течение 13 лет. По его словам, обстоятельства изменились до такой степени, что оснований для опеки больше нет.

"Если госпожа Спирс хочет, чтобы опекунство над ней было прекращено, и верит, что сможет справиться с самостоятельной жизнью, господин Спирс полагает, что ей необходимо дать такой шанс", — цитирует телеканал CNN фрагмент заявления отца певицы.

Во время слушаний в июле Бритни Спирс заявила, что хочет выдвинуть обвинения против своего отца в "злоупотреблении опекунством", и назвала это соглашение "чёртовой жестокостью". Для вступления в силу прошения её отца необходимо, чтобы его рассмотрел суд. Следующее заседание состоится 29 сентября.