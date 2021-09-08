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Отец Бритни Спирс подал ходатайство о прекращении опекунства над ней

В документе говорится, что подопечной надо дать шанс самостоятельно заниматься своей жизнью. Заседание суда состоится 29 сентября.

8 сентября, 02:02
<p>Коллаж © LIFE / Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/britneyspears/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Бритни Спирс</a></p>

Коллаж © LIFE / Фото © Instagram / Бритни Спирс

Джеймс Спирс, отец певицы Бритни Спирс, подал в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) документы с просьбой о прекращении опекунства над дочерью. Оно длилось в течение 13 лет. По его словам, обстоятельства изменились до такой степени, что оснований для опеки больше нет.

"Если госпожа Спирс хочет, чтобы опекунство над ней было прекращено, и верит, что сможет справиться с самостоятельной жизнью, господин Спирс полагает, что ей необходимо дать такой шанс", — цитирует телеканал CNN фрагмент заявления отца певицы.

Во время слушаний в июле Бритни Спирс заявила, что хочет выдвинуть обвинения против своего отца в "злоупотреблении опекунством", и назвала это соглашение "чёртовой жестокостью". Для вступления в силу прошения её отца необходимо, чтобы его рассмотрел суд. Следующее заседание состоится 29 сентября.

Ранее Лайф сообщал, что адвокат обвинил отца Бритни Спирс в вымогательстве у неё огромной суммы. По версии юриста, родитель рассчитывает за счёт дочери погасить судебные издержки и расплатиться с компанией Tri Star.

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Напомним, Бритни Спирс попросила суд прекратить опекунство отца над ней, которое было оформлено 13 лет назад, и рассказала обо всех ужасах, что творятся в её семье. Так, по словам певицы, её не оставляли наедине с собой даже голой и заставили установить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей. Позже артистка попросила прощения у фанатов за двухлетнюю ложь. Также стало известно, что отец Бритни Спирс заявил, что готов отказаться от опекунства над дочерью.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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