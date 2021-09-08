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Россиян предупредили о росте цен на авто и их запчасти в 2022 году

Эксперт напомнил, что сейчас заказанные машины приходится ждать около семи месяцев, при этом дефицит на все марки — от бюджетных до премиальных.

8 сентября, 02:58
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

На фоне сохраняющегося дефицита микрочипов, растущего спроса, а также роста цен на комплектующие стоимость автомобилей в 2022 году будет повышаться. Такой прогноз дал эксперт российского автомобильного маркетплейса Сергей Власов.

"Цены в 2022 году продолжат расти: последствия пандемии сменит дефицит предложения, который станет главным драйвером подорожания", — озвучил в интервью РИА "Новости" Власов своё предположение по поводу будущего авторынка.

Он заметил, что в прошлом году цены на автомобили подскочили, когда салоны опустели из-за отложенного спроса после пандемии, а в этом — очереди растягиваются из-за отсутствия деталей. Он напомнил, что сегодня заказанные авто приходится ждать около семи месяцев, при этом дефицит есть на все марки — от бюджетных до премиальных, ведь детали электроники везде одни.

"Это весомый повод прибавить к ценнику ещё, видя многократное превышение спроса над предложением. Благодатные условия для роста стоимости дополнены нестабильным курсом нацвалюты, подорожавшими комплектующими, а также рисками самих дилеров, которые опасаются снижения продаж и хотят компенсировать недостачу прибыли", — отметил он.

В России возобновился дефицит новых автомобилей

В России возобновился дефицит новых автомобилей

Ранее Лайф рассказывал, что в России уже прогнозировали новый рост цен на автомобили, но при этом останутся марки машин, стоимость которых не изменится, считают эксперты.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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