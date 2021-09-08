НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На Кубани автобус со студентами вылетел в кювет

Судя по кадрам с места ЧП, у транспортного средства оказались разбиты стёкла. Несколько человек пострадали.

8 сентября, 03:17

На Кубани автобус со студентами вылетел в кювет. Видео © LiFE

В Краснодарском крае автобус, в котором было около 30–40 пассажиров, съехал с трассы в кювет, пострадали несколько человек. По данным Лайфа, это случилось на трассе Краснодар –Кропоткин в Кавказском районе, рядом со станицей Тбилисской.

По предварительной информации, в автобусе студенты ехали в Крым, произошло столкновение с грузовиком. Известно о семи пострадавших, у двух из них травмы средней тяжести, у остальных лёгкие. На кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, что транспортное средство стоит недалеко от дороги, наполовину уже в поле. Рядом с ним много людей и автомобилей.

12 человек погибли и 40 пострадали в ДТП с автобусом в Египте

12 человек погибли и 40 пострадали в ДТП с автобусом в Египте

Как рассказывал Лайф, ранее другой автобус на трассе в Краснодарском крае столкнулся с КамАЗом. Тогда тоже пострадало несколько человек.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Чемезов рассказал, когда на улицах Москвы появятся водородные электробусы

6 сентября, 17:57

"Плыл 23 часа на пределе сил": Перебежчик с Курил рассказал, как добрался до Японии

сегодня в 02:55

"Трясло сильно, связь перегружена": В Мексике произошло мощное землетрясение

сегодня в 03:28

Макфол рассказал о "пугающих" сценариях, когда Россия может не посчитаться с НАТО

сегодня в 03:10

Россиян предупредили о росте цен на авто и их запчасти в 2022 году

сегодня в 02:58

Новости партнеров

Layer 1