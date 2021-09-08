На Кубани автобус со студентами вылетел в кювет. Видео © LiFE

В Краснодарском крае автобус, в котором было около 30–40 пассажиров, съехал с трассы в кювет, пострадали несколько человек. По данным Лайфа, это случилось на трассе Краснодар –Кропоткин в Кавказском районе, рядом со станицей Тбилисской.

По предварительной информации, в автобусе студенты ехали в Крым, произошло столкновение с грузовиком. Известно о семи пострадавших, у двух из них травмы средней тяжести, у остальных лёгкие. На кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, что транспортное средство стоит недалеко от дороги, наполовину уже в поле. Рядом с ним много людей и автомобилей.