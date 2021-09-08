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Раскрыто американское финансирование коронавирусных лабораторий в Китае

Научный объект в городе Ухани, который изначально называли очагом распространения ковида, был одним из участников этой программы.

8 сентября, 04:11
<p>Фото © ТАСС/YNA</p>

Фото © ТАСС/YNA

Соединённые Штаты выделяли китайским лабораториям деньги на исследование рисков зарождения коронавируса среди летучих мышей и его передачи человеку. На эти цели было направлено по меньшей мере три миллиона долларов. О таком американском проекте пишет интернет-издание Intercept со ссылкой на истребованную им документацию.

Как отмечается, журналисты изучили около 900 страниц материалов на тему такого финансирования. Им удалось выяснить, что грантополучателем был в том числе институт вирусологии в китайской Ухани — городе, который изначально называли очагом распространения нового коронавируса.

"Проект призван помочь выяснить, какие факторы позволяют животным коронавирусам развиваться и проникать в человеческую популяцию, через изучение разнообразия вирусов в критической группе животных (летучие мыши) в местах с высоким риском зарождения (рынки дикой природы) в очаге появления новых заболеваний (Китай)", — приводят журналисты описание целей финансирования.

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В документах говорится о гранте, который выделялся по линии Национальных институтов здоровья в 2014-2019 годах. То есть эти события предшествовали началу пандемии коронавируса.

Как рассказывал Лайф ранее, американская разведка не склонна считать, что коронавирус разрабатывался как биологическое оружие. Но единой позиции по происхождению вируса в разведкругах США нет.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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