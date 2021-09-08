Раскрыто американское финансирование коронавирусных лабораторий в Китае

Соединённые Штаты выделяли китайским лабораториям деньги на исследование рисков зарождения коронавируса среди летучих мышей и его передачи человеку. На эти цели было направлено по меньшей мере три миллиона долларов. О таком американском проекте пишет интернет-издание Intercept со ссылкой на истребованную им документацию.

Как отмечается, журналисты изучили около 900 страниц материалов на тему такого финансирования. Им удалось выяснить, что грантополучателем был в том числе институт вирусологии в китайской Ухани — городе, который изначально называли очагом распространения нового коронавируса.

"Проект призван помочь выяснить, какие факторы позволяют животным коронавирусам развиваться и проникать в человеческую популяцию, через изучение разнообразия вирусов в критической группе животных (летучие мыши) в местах с высоким риском зарождения (рынки дикой природы) в очаге появления новых заболеваний (Китай)", — приводят журналисты описание целей финансирования.

В документах говорится о гранте, который выделялся по линии Национальных институтов здоровья в 2014-2019 годах. То есть эти события предшествовали началу пандемии коронавируса.