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Для девятилетней студентки-вундеркинда в МГУ могут изменить учебный план

В вузе отметили, что это непросто. Уже сейчас в группе Алисы работают два тьютора, помогают студентам советом.

8 сентября, 03:50
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В МГУ заявили, что допускают изменение учебного плана для Алисы Тепляковой, которая стала студенткой в девять лет. В вузе отметили, что девочка имеет право на индивидуальный подход. И это, уточнили там, вполне целесообразно с учётом возрастных особенностей. Обычно же требования образовательного стандарта являются едиными для всех студентов, отметили в университете.

"Конечно, это совсем не простая задача. Уже сейчас в группе Алисы Тепляковой работают два тьютора, помогают студентам советом. В случае необходимости факультет готов расширить формы поддержки и адаптации к учебному процессу", — рассказали представители МГУ в беседе с "МК".

Сейчас на очные занятия Алиса ходит в сопровождении отца Евгения Теплякова по его же просьбе.

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Ранее Лайф рассказывал, что отец девочки опроверг сообщения о хамстве с его стороны в адрес её однокурсников. Он также удивился, что студентов факультета психологии называют подростками, ведь там учатся "совершеннолетние женщины и мужчины, которые должны соответствовать определённым стандартам".

Москвичка Теплякова успешно выдержала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. Когда девочка в восемь лет сдала Единый государственный экзамен и получила школьный аттестат, её отец заявил, что не считает дочь вундеркиндом, так как в их семье все дети просто правильно развиваются: сестра Тепляковой завоевала титул самой юной школьницы в России, а семилетний брат Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за девятый класс.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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