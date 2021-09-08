Для девятилетней студентки-вундеркинда в МГУ могут изменить учебный план

В МГУ заявили, что допускают изменение учебного плана для Алисы Тепляковой, которая стала студенткой в девять лет. В вузе отметили, что девочка имеет право на индивидуальный подход. И это, уточнили там, вполне целесообразно с учётом возрастных особенностей. Обычно же требования образовательного стандарта являются едиными для всех студентов, отметили в университете.

"Конечно, это совсем не простая задача. Уже сейчас в группе Алисы Тепляковой работают два тьютора, помогают студентам советом. В случае необходимости факультет готов расширить формы поддержки и адаптации к учебному процессу", — рассказали представители МГУ в беседе с "МК".

Сейчас на очные занятия Алиса ходит в сопровождении отца Евгения Теплякова по его же просьбе.

Ранее Лайф рассказывал, что отец девочки опроверг сообщения о хамстве с его стороны в адрес её однокурсников. Он также удивился, что студентов факультета психологии называют подростками, ведь там учатся "совершеннолетние женщины и мужчины, которые должны соответствовать определённым стандартам".