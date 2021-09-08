В подмосковном Ногинске прогремел взрыв в жилом доме
По предварительным данным, сдетонировал бытовой газ. В здании есть разрушения, о пострадавших не сообщается.
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В Московской области в городе Ногинске произошёл взрыв в жилом доме, он вызвал обрушение. По данным Лайфа, это случилось в 06:53 мск по адресу: улица 28 Июня, дом 9а.
По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало. Спасено три человека. На месте ЧП работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.
Как передаёт ТАСС, в региональном управлении МЧС сообщили, что сдетонировала газовоздушная смесь. Повреждены минимум шесть квартир.
Ранее Лайф публиковал фотографии из квартиры на северо-западе Москвы, где произошёл взрыв и погибло два человека.
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