В подмосковном Ногинске прогремел взрыв в жилом доме

В Московской области в городе Ногинске произошёл взрыв в жилом доме, он вызвал обрушение. По данным Лайфа, это случилось в 06:53 мск по адресу: улица 28 Июня, дом 9а.

По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало. Спасено три человека. На месте ЧП работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.

Как передаёт ТАСС, в региональном управлении МЧС сообщили, что сдетонировала газовоздушная смесь. Повреждены минимум шесть квартир.