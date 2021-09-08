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В подмосковном Ногинске прогремел взрыв в жилом доме

По предварительным данным, сдетонировал бытовой газ. В здании есть разрушения, о пострадавших не сообщается.

8 сентября, 04:22
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В Московской области в городе Ногинске произошёл взрыв в жилом доме, он вызвал обрушение. По данным Лайфа, это случилось в 06:53 мск по адресу: улица 28 Июня, дом 9а.

По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало. Спасено три человека. На месте ЧП работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.

Два человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Дагестане

Два человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Дагестане

Как передаёт ТАСС, в региональном управлении МЧС сообщили, что сдетонировала газовоздушная смесь. Повреждены минимум шесть квартир.

Ранее Лайф публиковал фотографии из квартиры на северо-западе Москвы, где произошёл взрыв и погибло два человека.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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