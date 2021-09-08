Лайф публикует видео из Ногинска, где произошёл взрыв в многоэтажке

Взрыв в многоэтажном доме в подмосковном городе Ногинске вызвал обрушения с разных сторон здания. Это видно на кадрах с места происшествия, которые публикует Лайф. Заметно, что большая часть разрушений со стороны здания, которая обращена во двор. Также повреждена торцевая стена и часть дома с обратной стороны.