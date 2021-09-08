Лайф публикует видео из Ногинска, где произошёл взрыв в многоэтажке
По предварительным данным, повреждено несколько квартир. На месте ЧП работают экстренные службы.
Лайф публикует видео из Ногинска, где произошёл взрыв в многоэтажке. Видео © LIFE
Взрыв в многоэтажном доме в подмосковном городе Ногинске вызвал обрушения с разных сторон здания. Это видно на кадрах с места происшествия, которые публикует Лайф. Заметно, что большая часть разрушений со стороны здания, которая обращена во двор. Также повреждена торцевая стена и часть дома с обратной стороны.
Лайф публикует видео из Ногинска, где произошёл взрыв в многоэтажке. Видео © LIFE
В региональном управлении МЧС сообщили, что спасено три человека, в том числе двое детей. Предварительная версия произошедшего — детонация природного газа в результате его утечки.
Фото © Соцсети
Лайф ранее рассказывал, что взрыв произошёл в 06:53 мск по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. На месте ЧП работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.
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