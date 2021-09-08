Взрыв газа в подмосковной многоэтажке повредил пять квартир
На месте ведутся поисково-спасательные работы с участием кинологов.
Лайф публикует видео из Ногинска, где произошёл взрыв в многоэтажке. Видео © LIFE
Взрыв газа в жилом доме Ногинска повредил пять квартир. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что в результате ЧП обрушились части внешней стены и перекрытий, при этом возгорания в результате взрыва не произошло. Сейчас на месте проводятся поисково-спасательные работы с привлечением специалистов кинологической службы.
Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 06:53 по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Как ранее сообщал Лайф, из-под завалов были извлечены три человека, в том числе двое детей.
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