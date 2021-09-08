Взрыв газа в подмосковной многоэтажке повредил пять квартир

Лайф публикует видео из Ногинска, где произошёл взрыв в многоэтажке. Видео © LIFE

Взрыв газа в жилом доме Ногинска повредил пять квартир. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что в результате ЧП обрушились части внешней стены и перекрытий, при этом возгорания в результате взрыва не произошло. Сейчас на месте проводятся поисково-спасательные работы с привлечением специалистов кинологической службы.