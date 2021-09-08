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Взрыв газа в подмосковной многоэтажке повредил пять квартир

На месте ведутся поисково-спасательные работы с участием кинологов.

8 сентября, 05:16

Лайф публикует видео из Ногинска, где произошёл взрыв в многоэтажке. Видео © LIFE

Взрыв газа в жилом доме Ногинска повредил пять квартир. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что в результате ЧП обрушились части внешней стены и перекрытий, при этом возгорания в результате взрыва не произошло. Сейчас на месте проводятся поисково-спасательные работы с привлечением специалистов кинологической службы.

Лайф публикует видео из Ногинска, где произошёл взрыв в многоэтажке

Лайф публикует видео из Ногинска, где произошёл взрыв в многоэтажке

Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 06:53 по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Как ранее сообщал Лайф, из-под завалов были извлечены три человека, в том числе двое детей.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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