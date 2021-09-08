Жертв в результате взрыва газа в ногинской многоэтажке нет

В результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске никто не погиб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Московской области.

"Губернатор Подмосковья [Андрей Воробьёв] выехал в Ногинск, чтобы встретиться с пострадавшими от взрыва газа в многоэтажном доме и проконтролировать ход спасательных работ. Жертв нет", — говорится в сообщении.