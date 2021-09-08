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Жертв в результате взрыва газа в ногинской многоэтажке нет

На место ЧП выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

8 сентября, 06:34
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске никто не погиб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Московской области.

"Губернатор Подмосковья [Андрей Воробьёв] выехал в Ногинск, чтобы встретиться с пострадавшими от взрыва газа в многоэтажном доме и проконтролировать ход спасательных работ. Жертв нет", — говорится в сообщении.

Появилось видео первых минут после взрыва в ногинской многоэтажке

Появилось видео первых минут после взрыва в ногинской многоэтажке

В пресс-службе губернатора отметили, что все жильцы частично разрушенного дома эвакуированы. На месте продолжают работать спасатели и кинологи. Также сообщается, что Воробьёв поручил главе округа позаботиться о людях, оказать помощь и обеспечить всем необходимым.

Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 06:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщал Лайф, всего в результате ЧП пострадало восемь человек.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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