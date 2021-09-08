Жертв в результате взрыва газа в ногинской многоэтажке нет
На место ЧП выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Фото © Соцсети
В результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске никто не погиб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Московской области.
"Губернатор Подмосковья [Андрей Воробьёв] выехал в Ногинск, чтобы встретиться с пострадавшими от взрыва газа в многоэтажном доме и проконтролировать ход спасательных работ. Жертв нет", — говорится в сообщении.
В пресс-службе губернатора отметили, что все жильцы частично разрушенного дома эвакуированы. На месте продолжают работать спасатели и кинологи. Также сообщается, что Воробьёв поручил главе округа позаботиться о людях, оказать помощь и обеспечить всем необходимым.
Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 06:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщал Лайф, всего в результате ЧП пострадало восемь человек.
Комментариев: 0