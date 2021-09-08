Появилось видео первых минут после взрыва в ногинской многоэтажке
ЧП произошло рано утром, когда большинство жильцов дома спали. На кадрах слышно, как пострадавшие просят вызывать спасателей.
Первые минуты после взрыва газа в Ногинске. Видео © Соцсети
Первые минуты после взрыва газа в многоэтажке в подмосковном Ногинске попали на видео. На кадрах люди кричат о помощи и просят вызвать спасателей. При этом видно, что квартира на четвёртом этаже пока не обрушилась.
Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 06:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. По последним данным, пострадало четыре человека, ещё двое могут оставаться под завалами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия.
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