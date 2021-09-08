Стало известно о состоянии пострадавших в результате взрыва в Ногинске

Все четверо пострадавших в результате взрыва газа в многоэтажке Ногинска находятся в состоянии средней степени тяжести. Среди них — двое детей, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"В результате происшествия в многоквартирном доме в городе Ногинске Московской области по состоянию на данный момент пострадало четыре человека, в том числе двое детей. Все они госпитализированы в состоянии средней тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — сказал Кузнецов журналистам.