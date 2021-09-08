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Стало известно о состоянии пострадавших в результате взрыва в Ногинске

Глава российского Минздрава взял вопрос оказания им помощи на личный контроль.

8 сентября, 06:07
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Все четверо пострадавших в результате взрыва газа в многоэтажке Ногинска находятся в состоянии средней степени тяжести. Среди них — двое детей, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"В результате происшествия в многоквартирном доме в городе Ногинске Московской области по состоянию на данный момент пострадало четыре человека, в том числе двое детей. Все они госпитализированы в состоянии средней тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — сказал Кузнецов журналистам.

По его словам, глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим.

После взрыва под завалами ногинской многоэтажки могут оставаться люди

После взрыва под завалами ногинской многоэтажки могут оставаться люди

Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 06:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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