Стало известно о состоянии пострадавших в результате взрыва в Ногинске
Глава российского Минздрава взял вопрос оказания им помощи на личный контроль.
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Все четверо пострадавших в результате взрыва газа в многоэтажке Ногинска находятся в состоянии средней степени тяжести. Среди них — двое детей, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"В результате происшествия в многоквартирном доме в городе Ногинске Московской области по состоянию на данный момент пострадало четыре человека, в том числе двое детей. Все они госпитализированы в состоянии средней тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — сказал Кузнецов журналистам.
По его словам, глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим.
Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 06:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия.
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