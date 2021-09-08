После взрыва под завалами ногинской многоэтажки могут оставаться люди

После взрыва в ногинской многоэтажке под завалами может оставаться два человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Эту же информацию Лайфу подтвердил источник в экстренных службах.

По последним данным, в результате ЧП пострадало четыре человека, трое из них были доставлены в ЦРБ Ногинска. На месте продолжают работать спасатели, привлечено более 120 человек, в том числе восемь кинологических расчётов, а также 30 единиц техники.