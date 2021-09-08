После взрыва под завалами ногинской многоэтажки могут оставаться люди
Сейчас на месте работает более 120 человек, включая восемь кинологических расчётов.
Фото © LIFE
После взрыва в ногинской многоэтажке под завалами может оставаться два человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Эту же информацию Лайфу подтвердил источник в экстренных службах.
По последним данным, в результате ЧП пострадало четыре человека, трое из них были доставлены в ЦРБ Ногинска. На месте продолжают работать спасатели, привлечено более 120 человек, в том числе восемь кинологических расчётов, а также 30 единиц техники.
Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 06:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия.
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