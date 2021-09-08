Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске возросло до восьми

Число пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в подмосковном Ногинске увеличилось до восьми. Об этом сообщил источник Лайфа. По его данным, сейчас госпитализированы двое взрослых, остальных раненых в приёмном покое пока осматривают медики. В основном пострадавшие получили ушибы.

"По предварительной информации, в результате взрыва в Ногинске пострадало восемь человек, в том числе двое детей. Все они доставляются в ногинскую больницу для оказания медицинской помощи. Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия", — подтвердили в Минздраве Московской области.