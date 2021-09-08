Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске возросло до восьми
По информации источника Лайфа, госпитализированы двое взрослых, остальных в приёмном покое пока осматривают медики.
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Число пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в подмосковном Ногинске увеличилось до восьми. Об этом сообщил источник Лайфа. По его данным, сейчас госпитализированы двое взрослых, остальных раненых в приёмном покое пока осматривают медики. В основном пострадавшие получили ушибы.
"По предварительной информации, в результате взрыва в Ногинске пострадало восемь человек, в том числе двое детей. Все они доставляются в ногинскую больницу для оказания медицинской помощи. Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия", — подтвердили в Минздраве Московской области.
Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 06:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. По последним данным, два человека могут оставаться под завалами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия.
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